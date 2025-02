Erster Blick auf NASCAR 25: Große Karriere steht bevor

iRacing steckt tief in der Entwicklung seines ersten NASCAR-Konsolenspiels, NASCAR 25, und zeigt nun die Fortschritte!

Über NASCAR 25

Daher hat das Studio ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, das einige der Funktionen des Karrieremodus des Spiels durchgeht. Das Tagebuch spricht zuerst über die vorherige Ankündigung, dass die Arca-Serie zum ersten Mal zu einem Konsolenspiel kommt. Die Serie wird in der Karriere und in anderen Modi während der NASCAR 25 verfügbar sein. „Warum es also so wichtig ist, Arca, Trucks, Xfinity und Cup zu haben, insbesondere aus der Designsicht, ist, dass wir endlich einen realistischen Karrieremodus machen können, dem jemand im wirklichen Leben tatsächlich folgen würde“, sagte John Schneider, Direktor für Entwicklung und Produktion. An anderer Stelle im Karrieremodus wird es die Möglichkeit geben, die Eindrücke des Fahrers abseits der Strecke zu erweitern und so die Zeit zu verbringen. Alle werden in der Lage sein, ihren Ruf aufzubauen, indem sie beim Aufräumen eines Parks helfen, im Laden helfen oder sogar eine Rolle in einem Film haben. Ihre Sponsoren haben möglicherweise auch Aufgaben für euch, damit ihr in deren Gunst hoch bleibt.

„Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen dem Aufbau Ihres Rufs und Ihrer Marke und dem Erfolg auf der Rennstrecke finden“, sagte Dale Earnhardt Jr. Es wird sogar Entscheidungen darüber geben, wie Sie Ihr Geld ausgeben, um Ihr Team zu verbessern und in jeder Serie, an der Sie teilnehmen, ein Top-Anwärter zu werden. Laut Mike Devault, dem UX-Leiter des Spiels, war die Gestaltung des Karrieremodus eine „herkulische Anstrengung“. „Sie wollen sicherstellen, dass Sie dort alle richtigen Details darüber haben, was eine NASCAR-Karriere wirklich authentisch macht“, sagte er. „Gleichzeitlich möchte man nicht, dass jeder die Kleinigkeiten der Leitung eines Rennteams, der Finanzen und der Mitarbeiter durchgehen muss. „Es ist eine schöne Balance, und ich denke, wir haben das in NASCAR 25 wirklich gut geschafft, wo man sich nur als Fahrer konzentrieren möchte, das tun kann, während man leicht in einen Teil der Entscheidungsfindung involviert ist. Aber wenn Sie dorthin gehen und jedes letzte kleine Detail verwalten wollen, werden Sie das auch tun können.“ Alles soll authentischer werden und sich auch so anfühlen, wenn NASCAR 25 im Herbst 2025 für PC, PS5, Xbox Serie und Nintendo Switch-Konsolen erscheint!