Erste Gespräche für ein Zombieland 3 laufen

Der Zombieland-Regisseur Ruben Fleischer hofft, 2029 eine Double Tap-Fortsetzung mit der Originalbesetzung zu machen. „Wir fangen an, das herauszufinden“.

Freuen auf Zombieland 3

Wir erinnern uns – Zombieland: Double Tap kam 2019 heraus, zehn Jahre nach dem Original. Richtig gelesen! Es dauerte ein Jahrzehnt, bis Zombieland: Double Tap in die Kinos kam und Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin für eine weitere Untoten-Horrorkomödie wieder vereinte. Jetzt, sechs Jahre später, hat Regisseur Ruben Fleischer einen dritten Teil im Auge, mit dem perfekten Plan im Sinn. „Ich hoffe, dass wir 2029 ein Zombieland 3 machen werden“, sagt er zu Deadline.

„Wir fangen an, darüber zu reden, weil [der erste] 2009 war, und dann haben wir den zweiten im Jahr 2019 gemacht, und wir haben diesen irgendwie alle mit den Worten zurückgelassen: ‚Wir sehen uns in 10 Jahren.‘ Das kommt jetzt, und so fangen wir an, das herauszufinden, also hoffe ich, dass das zusammenkommen wird.“ Am Ende von Double Tap sind Wichita (Stone), Tallahassee (Harrelson), Columbus (Eisenberg), Little Rock (Breslin) und Nevada (Dawson) wieder auf der Straße vereint. Alles ist möglich!