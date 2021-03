Erst 2022: Gotham Knights verschoben

Die Fans der Batman-Familie müssen sich weiter gedulden – statt 2021 soll das Action-Game Gotham Knights, in dem ihr in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin schlüpft, erst 2022 auf den Markt kommen. Ursprünglich war ein Release noch dieses Jahr angepeilt worden. Das wurde nun am offiziellen Twitteraccount des Spiels verkündet. Man möchte noch mehr Zeit in das Spiel stecken, um eine bessere Spielerfahrung liefern zu können. Bei kommenden Showcases soll mehr über das Spiel verraten bzw. neues gezeigt werden.

