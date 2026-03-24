Erneuter Einschnitt bei Epic Games: Über 1.000 Entlassungen angekündigt

Der Spielehersteller Epic Games steht vor einer tiefgreifenden Restrukturierung. Wie CEO Tim Sweeney heute in einer internen Mitteilung bekannt gab, trennt sich das Unternehmen von mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen. Grund dafür ist ein deutlicher Rückgang der Nutzerzahlen bei Fortnite seit dem Jahr 2025, der dazu geführt hat, dass die Ausgaben die Einnahmen massiv übersteigen. Um die Finanzierung des Studios langfristig zu sichern, seien neben dem Stellenabbau auch Einsparungen von über 500 Millionen US-Dollar im Bereich Marketing und bei externen Dienstleistern notwendig.

Sweeney macht deutlich, dass die gesamte Branche derzeit mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen hat. Er verweist auf schwächere Konsolenverkäufe im Vergleich zur Vorgängergeneration und den harten Wettbewerb um die Zeit der Nutzer:innen. Doch auch interne Faktoren spielen eine Rolle: Die Herausforderung, mit jeder Saison die gewohnte Qualität zu liefern, sowie der noch frühe Status der Rückkehr auf mobile Plattformen haben das Wachstum gebremst. Interessant ist sein Hinweis zum Thema Künstliche Intelligenz: Die Kündigungen stehen in keinem Zusammenhang mit KI; vielmehr wolle man die Produktivität nutzen, um weiterhin so viele talentierte Entwickler:innen wie möglich zu beschäftigen.

Unterstützung für betroffene Mitarbeiter:innen

Wenn ihr von diesen Maßnahmen betroffen seid, greifen verschiedene Unterstützungspakete, um die kommenden Monate zu überbrücken. Ihr könnt mit einer Abfindung rechnen, die mindestens vier Monatsgehälter umfasst – je nach Betriebszugehörigkeit auch mehr. Zudem dürft ihr die vom Unternehmen bezahlte Krankenversicherung weiter nutzen. In den USA wird diese beispielsweise für sechs Monate verlängert. Auch bei den Aktienoptionen gibt es Zugeständnisse: Der Vesting-Zeitraum wird bis Januar 2027 beschleunigt, und ihr könnt eure Optionen bis zu zwei Jahre lang ausüben.

Fokus auf Fortnite und Unreal Engine 6

Trotz der Krise zeigt sich die Führungsebene kämpferisch. Epic Games hat in der Vergangenheit bereits mehrere technologische Umbrüche überstanden und plant nun den nächsten großen Schritt. Der Fokus liegt künftig auf frischen Inhalten für Fortnite und der Weiterentwicklung der Werkzeuge für Entwickler:innen. Dabei steht der Übergang von der Unreal Engine 5 hin zur Unreal Engine 6 im Mittelpunkt. Für das Ende des Jahres stellt Sweeney bereits große Launch-Pläne in Aussicht, die eine neue Ära für das Unternehmen einläuten sollen.

Die vollständige Nachricht an die Belegschaft mit allen Details zu den Hintergründen findet ihr unter folgendem Link:

Quelle: Todays Layoffs – An Update from Tim Sweeney