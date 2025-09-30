Erneut verschoben! Terminator 2D: NO FATE lässt sich Zeit

Der Titel wurde nun erneut verschoben, dieses Mal von seinem zuvor geplanten Erscheinungsdatum am 31. Oktober auf den 26. November 2025. Es wird für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Allerdings ist dieses Mal nicht die Qualität der Grund!

„Diese Anpassung ist auf anhaltende globale Handels- und Zolländerungen zurückzuführen, die den Versand der Komponenten für unsere Day One- und Collector’s Editions verzögert haben“, sagte Reef Entertainment in der Verzögerungsmitteilung. „Da wir uns verpflichtet haben, alle Editionen zusammen zu veröffentlichen, gilt dieses neue Datum sowohl für physische als auch für digitale Veröffentlichungen weltweit.“ Hier ist ein Überblick über das Spiel über seine offizielle Website:

Spielt als Sarah Connor und den T-800 durch eine Vielzahl von spannenden Missionen, während sie es mit dem T-1000 aufnehmen und versuchen, Skynets Plänen ein Ende zu setzen, bevor die Menschheit vernichtet wird. Führt den Widerstand als John Connor in der Zukunft und kämpft an der Front als einzige Hoffnung der Menschheit im Krieg gegen die Maschinen. In dieser einzigartigen Geschichte, die ikonische Szenen aus Terminator 2: Judgement Day mit Original-Szenarien und mehreren Enden verbindet, liegt es an euch, über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden.

Terminator 2D: NO FATE erweckt den bahnbrechenden Actionfilm mit dem charakteristischen adrenalingeladenen Arcade-Gameplay und den herrlichen Pixel-Artworks zum Leben, für die das Bitmap Bureau-Team bekannt ist.