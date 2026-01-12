Eric Barone: Deshalb gibt es keine Stardew Valley Mods auf Konsolen

Für PC-Spieler gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens fast 30.000 Mods für Barones Indie-Hit auf Nexus Mods. Warum nicht auf Konsolen?

Über Mods für Stardew Valley

Stardew Valley-Schöpfer Eric ‚ConcernedApe‘ Barone sagt, dass er die Mod-Unterstützung für seinen Landwirtschaftssimulator auf der Konsole nicht ausgeschlossen hat, aber er glaubt nicht, dass „es möglich wäre, aus zahlreichen Gründen“. Ein Jahrzehnt nach der ersten Veröffentlichung des Spiels hat es weiterhin eine blühende Gemeinschaft von Spielern, nicht zum kleinen Teil dank der Modding-Community. Die PC-Mods fügen alles hinzu, von neuer Flora und Fauna, mehr Romantikoptionen und sogar verschiedene Möglichkeiten, sich auf der Karte zu bewegen. Mods sind derzeit jedoch nur für PC verfügbar, ohne dass es keine Unterstützung für Leute gibt, um ihre eigenen Mods auf der Konsole zu erstellen.

In einer Antwort auf einen kürzlichen Tweet, in dem Barone gefragt wird, ob er die Entwicklung von Mod-Unterstützung für die Konsole in Betracht ziehen würde, sagt der Schöpfer, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Funktion hinzugefügt wird. „Wenn es einfach wäre, wäre ich nicht dagegen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich wäre, aus zahlreichen Gründen“, schreibt Barone. Während PC-Spieler frei in den Code eines Spiels eintauchen können, müssen alle Aktualisierungen auf der Konsole zuerst durch den Hersteller gehen. Das bedeutet, dass barrierefreie Entwicklungstools à la Mario Maker erstellt und dann von Sony, Xbox oder Nintendo genehmigt werden müssten, bevor sie in das Spiel aufgenommen werden könnten. Etwas, das sicherlich keine leichte Aufgabe ist!