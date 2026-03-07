Ereban: Shadow Legacy (PS5, Xbox) erscheint am 16. April 2026

Die PlayStation 5- und Xbox-Serien des Stealth-Action-Plattformers Ereban: Shadow Legacy werden am 16. April auf den Markt kommen.

Bald kommt Ereban: Shadow Legacy

Dies haben Publisher Selecta Play und Entwickler Baby Robot Games angekündigt. Wir erinnern uns, Ereban: Shadow Legacy wurde am 10. April 2024 erstmals via Steam für PC veröffentlicht. Gute Nachrichten für Fans gibt es obendrein, denn die physischen Standard- und Collector’s-Editionen des Titels werden auch für PlayStation 5 in Europa verfügbar sein. Die Collector’s Edition enthält den Original-Soundtrack, einen Schlüsselanhänger von Ayanas Maske, drei Kunstpostkarten, zwei Aufnäher zum Aufbügeln (Helios und Forgotten Sun) und eine Sammlerbox.