EPOS stellt sein neues Gaming-Headset H3 vor

Das EPOS H3 besticht nicht nur durch einen simplen Namen, sondern auch durch seine Bauweise. Lest hier mehr über das neue Gaming-Headset!

„Das H3 ist das perfekte Headset für SpielerInnen, die ihr Gaming-Erlebnis auf das nächste Level heben und gleichzeitig ihre Erwartungshaltung an Premium-Audioprodukte der Einstiegsklasse übertreffen wollen. Qualitativ hochwertiger Sound ist eine der wichtigsten Komponenten, um in neue Spielwelten einzutauchen und das H3 hält das Versprechen, uns genau dorthin zu bringen“, sagt Maja Sand-Grimnitz, Director of Global Marketing bei EPOS. Sehen wir uns doch mal genau an, was das Headset so alles bieten soll!

Über das EPOS H3 Gaming-Headset

EPOS enthüllte das kabelgebundene Gaming-Headset H3 mit geschlossener Akustik. Es bietet euch erstklassige Audiowiedergabe für intensive Spielerlebnisse und reibungslose Teamkommunikation. Das Headset ist aus leichten, strapazierfähigen Materialien gefertigt und in den Farbvarianten Onyx Black und Ghost White erhältlich. Dank dem hochwertigen Design passt es sich an alle Kopfgrößen bequem an. Ein intuitiver Lautstärkeregler an der rechten Ohrmuschel ermöglicht eine einfache Anpassung während des Spiels mit einer simplen Drehbewegung. Das verbaute Mikrofon bietet einen glasklare Klangqualität und reduziert mühelos Hintergrundgeräusche, um wichtige Teamgespräche hervorzuheben. Die Stummschaltung lässt sich durch das Hochklappen des Bügelarms schnell aktivieren.

Das EPOS H3 kann problemlos an alle Geräte mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss angeschlossen werden. Es ist mit allen externen EPOS-Soundkarten kompatibel, einschließlich der GSX 300 und GSX 1200 PRO. Wie alle EPOS-Headsets ist auch das H3 aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet ein überarbeitetes Design mit einem leichten, aber dennoch robusten Aufbau. Die Edelstahlschieber im Kopfbügel, klappbare Ohrmuscheln und eine strapazierfähige Polsterung sorgen für dauerhaften Komfort bei beliebig langen Gaming-Sessions. Darüber hinaus garantieren die ergonomisch geformten Ohrmuscheln und das geschlossene Design eine passive Geräuschdämpfung. Das EPOS H3 ist ab sofort in den Farbvarianten Onyx Black und Ghost White auf eposaudio.com/gaming und ausgewählten Händlern zum empfohlenen Einzelhandelspreis von 119,- Euro erhältlich.