EPOS präsentiert: E-Sports Masterclasses für alle

Der Premiumanbieter EPOS, bekannt für Gaming- und Audiolösungen, stellt eine neue Livestream-Serie vor. Lest mehr!

Als führender Anbieter von fortschrittlichen High-End-Audiolösungen im Gaming-Bereich hat sich EPOS mit E-Sports-Experten zusammengetan, um der E-Sports-Community einzigartige Inhalte und Möglichkeiten zu bieten. Alle Streams und Inhalte werden von der bekannten E-Sports-Moderatorin Freya Spiers moderiert. Worum geht es nun genau in diesen Classes?

Über die Masterclasses von EPOS

So soll das laufen: Ausgewählte EPOS Gaming-Headsets gewähren euch Zugang zu exklusiven E-Sports Masterclasses. Hier könnt ihr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des professionellen Gamings werfen und von einigen der besten Spieler der Welt lernen. In vier einzigartigen, detaillierten Masterclasses gewähren Vertreter der renommierten Organisationen Cloud9, OPL/LCS, BLAST, North und SK Gaming einen Einblick in die Welt des professionellen E-Sports.

Nehmt ihr teil, erhaltet ihr außerdem exklusive Tipps und Tricks, um euer Gaming-Potenzial für populäre Titel wie Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) und League of Legends auf ein neues Niveau zu bringen. Ganz interessant: Beim Kauf eines Premium-Gaming-Headsets von EPOS im Promotion-Zeitraum (läuft bis 31.12.2020) ist das Ticket für alle vier E-Sports Masterclasses bereits inkludiert. Während dieser zeitlich begrenzten Aktion wird die GSP 300-Serie zum Sonderpreis angeboten.

Die Termine

Maja Sand-Grimnitz, Head of Global Marketing, Gaming bei EPOS, sagt hierzu: „Die Einführung der EPOS E-Sports Masterclasses ist ein weiterer großer Schritt, um Spieler willkommen zu heißen, die das Beste aus ihrer Spiel-Performance herausholen möchten. In Kombination mit unseren Gaming-Headsets, die auf 115 Jahre Innovation im Audiobereich aufbauen, sind wir überzeugt, dass Fans, die ‚The Power of Audio‘ schätzen, mit diesen neuen Tools noch erfolgreicher sein werden.“

Der Zeitplan für die Ausstrahlung der Masterclass-Serie:

CS:GO (21:00 Uhr am Samstag, 9. Januar, und 21:00 Uhr am Sonntag, 10. Januar) – Überblick über die Grundlagen von Setup, Zielen, Bewegung und andere allgemeine Tipps von erfahrenen Profi-Gamern und Veteranen.

(21:00 Uhr am Samstag, 9. Januar, und 21:00 Uhr am Sonntag, 10. Januar) – Überblick über die Grundlagen von Setup, Zielen, Bewegung und andere allgemeine Tipps von erfahrenen Profi-Gamern und Veteranen. League of Legends (8:00 Uhr am Samstag, 9. Januar, und 8:00 Uhr am Sonntag, 10. Januar) – Tricks und Strategien zur sofortigen Verbesserung des teambasierten MOBA-Gameplay

(8:00 Uhr am Samstag, 9. Januar, und 8:00 Uhr am Sonntag, 10. Januar) – Tricks und Strategien zur sofortigen Verbesserung des teambasierten MOBA-Gameplay Das Geheimnis des Erfolgs (21:00 Uhr am Samstag, 16. Januar, und 21:00 Uhr am Sonntag, 17. Januar) – Das Erfolgsrezept von professionellen Gamern für die richtige Game-Life-Sleep Balance.

Tiefer Einblick in die Welt des E-Sports (9:00 Uhr am Dienstag, 19. Januar) – Gewährt die neuesten Einblicke und Erkenntnisse aus der E-Sports-Szene.

Weitere Informationen zur exklusiven Preisaktion der GSP 300-Serie und des GSP 370 sowie zu den E-Sports Masterclasses findet ihr unter www.eposaudio.com – viel Spaß dabei!