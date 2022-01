EPOS bietet zwei seiner Headsets um 50 Euro vergünstigt an

Die Premium-Audiomarke EPOS bietet ab sofort bis zum 31.01.2022 einen Rabatt auf zwei seiner beliebtesten Headsets. Lest hier mehr!

EPOS GAME ONE und GAME ZERO

Die beliebten Headsets EPOS | Sennheiser GAME ONE und GAME ZERO zum reduzierten Preis von 129 (statt 179) Euro exklusiv im eigenen Store unter www.eposaudio.de an.

Das GAME ONE Gaming Headset mit offener Akustik mit offener Akustik bietet einen extrem präzisen und gleichzeitig natürlichen Raumklang. Proprietäre Technologie bietet einen außergewöhnlichen Klangrealismus. Leicht, robust und luxuriös ausgestattet: Wenn ihr Wert auf realistische High-Performance-Audioqualität und Komfort legt, kommt GAME ONE ins Spiel.

Das GAME ZERO Gaming Headset mit geschlossener Akustik ist das klassische geschlossene akustische Headset, das für Spieler:innen entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil suchen. Die Original-Wandlertechnologie liefert extreme Audio-Klarheit für außergewöhnlich detaillierten Realismus und Positionsgenauigkeit. Das leichte und dennoch robuste Headset lässt sich für den bequemen Transport zusammenfalten. Was haltet ihr von dieser Aktion?