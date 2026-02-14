Episches Finale Wicked: Teil 2 im Heimkino erleben

Es ist so weit: endlich ist spektakuläre Finale der Oz-Saga als Heimkinoversion für DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich. Nachdem der erste Teil die Herzen der Fans weltweit im Sturm erobert hat, bringt Wicked: Teil 2 (Originaltitel: Wicked For Good) die Geschichte von Elphaba und Glinda zu einem emotionalen und bildgewaltigen Abschluss.

Die Legende der Hexen von Oz vollendet sich

In der Fortsetzung des Musical-Phänomens ist das Schicksal der beiden ungleichen Freundinnen untrennbar miteinander verbunden. Während Elphaba (Cynthia Erivo) als „Böse Hexe des Westens“ im Exil für die Wahrheit kämpft, steht Glinda (Ariana Grande) im Rampenlicht der Smaragdstadt – doch der Preis für ihren Ruhm ist hoch. Ihr dürft euch auf ein Wiedersehen mit Jeff Goldblum als Zauberer und Jonathan Bailey als Fiyero freuen, während eine unerwartete Besucherin aus Kansas das gesamte Gleichgewicht von Oz ins Wanken bringt.