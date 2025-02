Epic Games Store: Die mobile App verschenkt Star Wars’ KOTOR und KOTOR 2

Alle Star Wars-Fans aufgepasst: Mit KOTOR und KOTOR 2 wurden die neuesten kostenlosen Spiele im mobilen App Epic Games Store angekündigt.

Über KOTOR

Die mobilen Versionen von Star Wars: Knights of the Old Republic und Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords können beide bis zum 20. März kostenlos beansprucht werden. Der mobile App Epic Games Store wurde letztes Jahr eingeführt und ist weltweit auf Android und in der Europäischen Union auf iOS verfügbar. Letzten Monat startete Epic die mobile Version seines Free Games-Programms, das sich in der PC-Version des Epic Games Store als beliebt erwiesen hat. Während die PC-Version des Free Games-Programms jede Woche ein kostenloses Spiel verschenkt, ist das Angebot derzeit monatlich im mobilen Store verfügbar, mit Plänen, es später im Jahr wöchentlich zu machen.

Die kostenlosen Spiele des letzten Monats waren Dungeons of the Endless: Apogee und Bloons TD 6, aber diese wurden jetzt durch die beiden Star Wars: Knights of the Old Republic-Spiele ersetzt. Wie beim Free Games-Programm in der PC-Version des Stores können alle kostenlosen Spiele, die über die mobile Version des Epic Games Store beansprucht werden, für immer gesichert werden. Derzeit ist die iOS-Version des Epic Games Store nur in der Europäischen Union verfügbar, was bedeutet, dass alle in den USA, Großbritannien, Kanada und überall sonst auf der Welt aufgrund der Apple-Regeln für App-Stores von Drittanbietern nicht darauf zugreifen können. Dazu müsst ihr einfach in den Einstellungen die Epic-Installation erlauben, das war’s!