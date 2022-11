Entwicklervideo mit 30 Minuten Gameplay zu Hogwarts Legacy

Warner Bros. und Avalanche Software haben nun viel Material zum Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy veröffentlicht.

Worum geht’s im Spiel?

Hogwarts Legacy ist ein immersives Open-World-Action-RPG, das in der Welt spielt, die durch die Harry-Potter-Bücher bekannt wurde. Begebt euch auf eine Reise durch vertraute und neue Orte, während ihr fantastische Bestien entdeckt und erforscht. Weiters dürft ihr euren Charakter anpassen und Tränke herstellen, Zaubersprüche meistern, Talente verbessern und der Zauberer werden, der ihr immer schon sein wolltet. Doch wenn ihr Personen wie Harry Potter, Hermine Granger oder jemanden der Weasleys treffen wollt, seid gewarnt.

Das Spiel findet nämlich vor den Ereignissen der Serie statt – ihr dürft Hogwarts in den 1800er Jahren erleben. Euer Charakter ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem alten Geheimnis hält, das die Zauberwelt zu zerreißen droht. So dürft ihr in Hogwarts leben, während ihr Verbündete sammelt, gegen dunkle Zauberer kämpft und letztendlich über das Schicksal der Zauberwelt entscheidet. Hogwarts Legacy wird am 10. Februar 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Eine Nintendo Switch-Version soll später kommen. Hier das Video mit den Entwicklern für euch!