Englisches Treatment gefällig? Das Lush Spa lässt grüßen

Lushs neueste Kollektion ist von den Treatments in den englischen Lush Spas inspiriert – von „Book a Bath” bis „The Spell”. Sie vereint therapeutisches Know-how und Lushs typischen, frischen Inhaltsstoffe und bringt ein Stück Lush Spa zu dir nach Hause.

Die neuen Produkte sind ab sofort in den Lush Shops und natürlich auch online verfügbar. Hol dir das Lush Spa nach Hause Comforter Rose , Badebombe

9,00 Euro pro Stück Zünde ein paar Kerzen an, mach es dir gemütlich und genieße deine Me Time. Diese pfirsichfarbene, wohltuende Badebombe blüht wie eine Rose im Sonnenlicht auf. Sie entfaltet eine Mischung aus Arganöl, das die Haut pflegt, Rosenöl, das sanft wirkt, und Neroliöl, das belebt. Diese Mischung schenkt dir ein wohliges Gefühl und einen strahlenden Teint. Ist das nicht einfach wunderbar?

Comforter Rose , Body Scrub

10,00 Euro pro Stück

Hol dir mit einem verwöhnenden Peeling und dem beliebten Rosenduft ein Stück Spa nach Hause. Beruhigendes Rosenöl und feuchtigkeitsspendende Illipe-Butter pflegen deine Haut seidig glatt, sodass du dich rundum wohlfühlst. Lushs Top-Tipp: Kombiniere dein Peeling mit der Comforter Rose Badebombe und dem festen Massageöl True Romance für ein echt luxuriöses Verwöhnerlebnis. Lass deine Me Time beginnen.



Karma , Badebombe

12,00 Euro pro Stück

Diese beiden erdenden Badebomben, inspiriert von der Karma Lush Spa Behandlung, sorgen zusammen für eine Mango-Butter-Meditation. Deine Haut wird dir dafür dankbar sein. Sie erfüllen dein Badezimmer mit Lushs beliebtesten Duft, der spritzig, erdig und absolut kultig ist. Das ist echt gutes Karma.

Peace , Badebombe

8,00 Euro pro Stück

Entspanne deine Sinne in der Badewanne mit einer kraftvollen Mischung von Lushs feinsten Extrakten: Lavandin, Tonka und Vanille. Tauche anschließend mit klarem Kopf und innerer Ruhe wieder auf.

Magik Mushroom , Badebombe

11,00 Euro pro Stück

Diese Mischung aus dem adaptogenen Ashwagandha, Shiitake-Pilzen und dem beruhigenden Copaiba-Öl (eine Alternative zu CBD) entfaltet sanft ihre Wirkung. Der meditative, preisgekrönte Duft von Breath of God hilft dir dabei, in dich hineinzuhorchen, sodass du klarer wahrnehmen kannst, was um dich herum geschieht.



The Good Hour , Duschjelly

11,00 Euro – 110 g

Bist du sportlich aktiv? Dann solltest du deine Cool-down-Phase genauso ernst nehmen wie dein Warm-up. Dieses Duschjelly lindert mit kühlendem Eukalyptus und belebenden Pfefferminzölen nach dem Training Muskelkater, während eine beruhigende Infusion aus Arnika-Blüten und Teufelskrallenwurzel dafür sorgt, dass sich alle Muskeln wieder rundum wohlfühlen. Genieße anschließend deine Top-Form!

Sticky Dates , Badebombe

7,00 Euro pro Stück

Sie ist reichhaltig und luxuriös. Mit ihrem hautberuhigenden Dattelsirup und dem süßen Gourmandduft lässt sie dich garantiert dahinschmelzen.

Volcano , Fußbad

6,00 Euro pro Stück

Deine Füße sind total müde? Tauche deine fleißigen Fußsohlen in ein sprudelndes Bad mit entspannendem Epsom-Salz und einem kräftigen Schuss Teebaum-, Zitronengras- und Salbeiöl.