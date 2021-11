Englischer Trailer zu den neuen Pokémon-Remakes erschienen

Fans von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle dürfen einen neues Video genießen. Seht hier einen englischen Übersichts-Trailer!

Vollgas für die Nintendo Switch

Es ist ein ziemlich aufregender Monat für die Nintendo Switch, mit vielen starken Veröffentlichungen in den nächsten Monaten. Wer in diesem Monat nach RPGs sucht, sollte die Augen nach Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle halten. Diese Remakes, die auf den guten alten Nintendo DS-Titeln von 2006/07 basieren, kehren am 19. November zurück, und vor der großen Veröffentlichung haben Nintendo und The Pokémon Company neue Hype-Trailer erstellt.

Im neuesten Upload auf Nintendos Kanal gibt es einen langen 5-minütigen Überblick über die erwartete Veröffentlichung. Der einzige Haken ist, dass er auf Englisch ist. Nintendo wird dieses Video vermutlich auch noch auf Deutsch übersetzen, aber wenn es euch rein darum geht, noch mehr Aufnahmen von den Remakes zu sehen, lohnt es sich jetzt schon, den Trailer anzusehen. Er zeigt die Umgebungen, Schlachten, neuen Funktionen und mehr des Spiels. Was haltet ihr davon, werdet ihr bei diesem Remake zugreifen? Seht hier mehr über Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle!