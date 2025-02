Energiesparmesse Wels 2025: EcoFlow mit innovativen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Die Energiesparmesse in Wels, die größte Fachmesse für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien in Österreich, öffnet im März 2025 erneut ihre Tore. Vom 7. bis 9. März 2025 erwartet Besucher:innen eine beeindruckende Vielzahl an Aussteller:innen, die zukunftsweisende Produkte und Lösungen für den sparsamen Umgang mit Energie präsentieren. In diesem Jahr wird auch EcoFlow mit einem spannenden Line-up vertreten sein – zu sehen gibt es die innovativen Produkte PowerOcean, PowerOcean DC Fit und Power Pulse. Mehr über EcoFlow erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Das Energiesparmesse Wels 2025 EcoFlow-Line-up im Überblick

EcoFlow – Pioniere der tragbaren Energielösungen

EcoFlow hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Entwickler und Hersteller von intelligenten und mobilen Stromversorgungslösungen gemacht. Das Unternehmen hat sich auf Produkte spezialisiert, die es ermöglichen, Energie überall und jederzeit zu nutzen – ideal für die Nutzung von erneuerbaren Energien und die Förderung der Energieunabhängigkeit. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Flexibilität bietet EcoFlow Lösungen für Haushalte, Outdoor-Enthusiasten und Unternehmen, die ihren Energiebedarf auf umweltfreundliche Weise decken möchten.

PowerOcean: Kompakte Solarlösungen für die Zukunft

Die PowerOcean ist ein revolutionäres tragbares Solarsystem von EcoFlow, das für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen optimiert wurde. Sie vereint Solarstromerzeugung und -speicherung in einem kompakten, leicht transportierbaren Gerät. Mit einer hohen Ladeeffizienz und der Möglichkeit, verschiedene Geräte wie Smartphones, Laptops oder sogar größere Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen, ist die PowerOcean eine perfekte Lösung für umweltbewusste Verbraucher, die auf Nachhaltigkeit setzen, ohne auf Bequemlichkeit zu verzichten. Auf der Energiesparmesse können Besucher die PowerOcean live erleben und sich von den Vorteilen dieser modernen Lösung überzeugen.