Endlich wahr geworden: Die ersten LEGO Pokémon Sets erscheinen am 27.2.2026

Pokémon-Fans aufgepasst! Es ist die Sensation, auf die Klemmbaustein-Fans und Pokémon-Begeisterte weltweit gewartet haben. Zum ersten Mal überhaupt treffen Pokémon-Figuren und LEGO Steine aufeinander, um die legendären Taschenmonster in euren Wohnzimmern zum Leben zu erwecken. Ab Februar 2026 könnt ihr euch die fantastische neue Welt von LEGO Pokémon nach Hause holen.

Was haben die LEGO Pokémon Sets zu bieten?

Ihr dürft euch auf absolute Fan-Lieblinge freuen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Mit dabei sind unter anderem die ikonischen Entwicklungen der Kanto-Starter Bisaflor, Glurak und Turtok sowie das extrem beliebte Evoli. Für alle, die ein echtes Highlight für ihre Sammlung suchen, gibt es das exklusive Set „Pikachu und Pokéball“. Dieses Set richtet sich speziell an erwachsene Sammler:innen und bietet euch die Möglichkeit, ein dynamisches Modell zu bauen, bei dem Pikachu förmlich aus dem Pokéball springt.

Ihr könnt jedoch nicht nur bauen, sondern auch an einer besonderen digitalen Jagd teilnehmen. Wenn ihr euch in euer LEGO Insiders-Konto einloggt oder euch kostenlos registriert, dürft ihr online und offline nach versteckten Pokémon-Preisen suchen und an einer exklusiven Verlosung teilnehmen. Das Abenteuer wartet an jeder Ecke auf euch!

Die neuen Sets sind als hochwertige Ausstellungsstücke konzipiert, die eure ersten Wettkampferinnerungen wachrufen sollen. Ob ihr den flauschigen Begleiter Evoli bevorzugt oder die volle Power von Glurak präsentieren wollt – ihr dürft eure Sammlung ab sofort erweitern. Das Set mit Pikachu und dem baubaren Pokéball könnt ihr bereits jetzt vorbestellen, um sicherzustellen, dass ihr zu den Ersten gehört, die dieses historische Crossover in den Händen halten.