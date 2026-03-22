Endlich offiziell: Minecraft Dungeons II angekündigt (Release im Herbst 2026)

Gestern war es endlich so weit: Während der großen „Minecraft Live“-Präsentation hat Mojang Studios offiziell bestätigt, was viele von euch schon gehofft hatten. Das beliebte Action-RPG bekommt eine Fortsetzung! Unter dem schlichten, aber kraftvollen Titel Minecraft Dungeons II kehrt das Abenteuer zurück auf eure Bildschirme. Ihr dürft euch auf eine komplett neue Story, unbekannte Regionen und noch gefährlichere Gegner freuen. Besonders spannend für alle, die gerne gemeinsam losziehen: Der Titel wird wieder einen umfangreichen Koop-Modus für bis zu vier Spieler:innen bieten.

Die wichtigste Nachricht für euren Terminkalender ist jedoch der Veröffentlichungszeitraum. Mojang und Microsoft haben offiziell angekündigt, dass das Spiel bereits im Herbst 2026 erscheinen soll. Ihr könnt euch also schon jetzt darauf einstellen, die dunklen Abende in brandneuen Biomen zu verbringen. Die Liste der Plattformen ist lang: Neben dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S wird das Spiel auch für die Nintendo Switch und sogar für die neue Switch 2 verfügbar sein. Ihr dürft also auf allen gängigen Systemen in die Schlacht ziehen.