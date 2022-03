Endlich! Ghostwire: Tokyo ab sofort für PC und PS5 erhältlich

Tango Gameworks und Bethesda Softworks veröffentlichten heute das mit Spannung erwartete Ghostwire: Tokyo für PC und PlayStation 5.

Worum geht’s?

In Ghostwire: Tokyo befindet sich Tokio in den Fängen von tödlichen übernatürlichen Kräften und ist in einen giftigen Nebel gehüllt, der dazu geführt hat, dass die Einwohner:innen Tokios einfach verschwunden sind. In diesem einzigartigen Action-Adventure müssen sich Spieler:innen als Akito mit dem geisterhaften Ermittler KK zusammentun und die mystischen Künste des Ätherischen Webens meistern, um den diabolischen Hannya zu besiegen, der mit seinen Anhängern, den „Besuchern“, Tokio heimsucht. Diese übernatürlichen Wesen durchstreifen die Welt von Ghostwire und erschaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre – ein Liebesbrief an Tokio, seine Kuriositäten und Geheimnisse.