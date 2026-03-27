Endlich! Die Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Switch 2 Version ist da

Lange mussten Fans der legendären 3D-Prügelspielreihe warten, doch heute ist es so weit: SEGA bringt mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage den ersten Ableger der Serie auf eine Nintendo-Plattform. Ab sofort könnt ihr euch auf der Nintendo Switch 2 in den Ring stürzen und beweisen, dass ihr das Zeug zum Champion habt.

Grenzenlose Kämpfe dank Cross-Play und Rollback-Netcode

Die neue Version kommt mit technischen Upgrades daher, die das Online-Erlebnis deutlich flüssiger gestalten. Dank vollständigem Cross-Play dürft ihr euch mit Spieler:innen auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC (Steam) messen. Um Verzögerungen in den Duellen zu minimieren, wurde zudem ein moderner Rollback-Netcode implementiert. Neben spielerischen Anpassungen wie neuen Moves und Kombos erwartet euch der frische Einzelspieler-Modus „World Stage“, in dem ihr euch auf eine Solo-Reise gegen mächtige Rivalen begebt.

Kostenlose Demo und exklusive Boni für Nintendo-Fans

Falls ihr vor dem Kauf erst einmal in die Steuerung hineinschnuppern wollt, könnt ihr ab heute eine kostenlose Demo herunterladen. Diese bietet euch Zugriff auf sechs Kämpfer:innen – Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh und Jean – und lässt euch die Modi Arcade, Training sowie den Anfang von World Stage ausprobieren. Die Demo steht nicht nur für die Switch 2, sondern auch für PlayStation- und Xbox-Nutzer:innen bereit.