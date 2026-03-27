Endlich! Die Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Switch 2 Version ist da
Lange mussten Fans der legendären 3D-Prügelspielreihe warten, doch heute ist es so weit: SEGA bringt mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage den ersten Ableger der Serie auf eine Nintendo-Plattform. Ab sofort könnt ihr euch auf der Nintendo Switch 2 in den Ring stürzen und beweisen, dass ihr das Zeug zum Champion habt.
Grenzenlose Kämpfe dank Cross-Play und Rollback-Netcode
Die neue Version kommt mit technischen Upgrades daher, die das Online-Erlebnis deutlich flüssiger gestalten. Dank vollständigem Cross-Play dürft ihr euch mit Spieler:innen auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC (Steam) messen. Um Verzögerungen in den Duellen zu minimieren, wurde zudem ein moderner Rollback-Netcode implementiert. Neben spielerischen Anpassungen wie neuen Moves und Kombos erwartet euch der frische Einzelspieler-Modus „World Stage“, in dem ihr euch auf eine Solo-Reise gegen mächtige Rivalen begebt.
Kostenlose Demo und exklusive Boni für Nintendo-Fans
Falls ihr vor dem Kauf erst einmal in die Steuerung hineinschnuppern wollt, könnt ihr ab heute eine kostenlose Demo herunterladen. Diese bietet euch Zugriff auf sechs Kämpfer:innen – Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh und Jean – und lässt euch die Modi Arcade, Training sowie den Anfang von World Stage ausprobieren. Die Demo steht nicht nur für die Switch 2, sondern auch für PlayStation- und Xbox-Nutzer:innen bereit.
Besonders attraktiv ist der Einstieg auf der neuen Nintendo-Konsole: Wer sich für die Switch-Version entscheidet, erhält das digitale Anpassungsobjekt „Mega Drive“ ohne Aufpreis dazu. Dieses Retro-Gimmick lässt sich für alle 19 Charaktere nutzen. Neben der Standard-Edition für 19,99 Euro wird zudem eine umfangreiche „30th Anniversary Edition“ angeboten, die unter anderem DLC-Packs, eine Soundtrack-Sammlung und exklusives Artwork enthält.