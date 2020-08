Endlich! Der Call of Duty Black Ops Cold War Gameplay Trailer ist da

Endlich veröffentlichte Activision zur Freude der CoD-Fangemeinde einen Call of Duty Black Ops Cold War Gameplay-Trailer, der euch Gameplay-Einblicke in den am 13.11.2020 erscheinene neuen Serienspross gewährt. Ich will euch auch garnicht länger auf die Folter spannen – viel Spaß mit dem Trailer.

Mit dabei: Die Kampagne

Black Ops Cold War katapultiert euch in den Kalten Krieg der frühen 1980er Jahren. Nichts ist wie es scheint in einer packenden Einzelspieler-Kampagne, in der die Spieler historischen Figuren und harten Wahrheiten gegenüberstehen, wenn sie überall auf der Welt an markanten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, Vietnam, der Türkei, dem KGB-Hauptquartier und mehr.

Multiplayer, Zombies und Warzone

Über die Kampagne hinaus bietet Black Ops Cold War die nächste Generation des Mehrspieler- und Zombies-Spielerlebnisses. Den Anfang macht die weltweite Mehrspieler-Enthüllung am 9. September.

Call of Duty Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offziellen Webseite.