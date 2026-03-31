Endless Possibilities: Samsung vereint K-Pop und Galaxy AI zum Launch der S26 Serie

Mit dem Launch der neuen Galaxy S26 Serie zeigt Samsung eindrucksvoll, wie die Verschmelzung von Popkultur und High-End-Technologie heute aussehen kann. Gemeinsam mit Wien Nord Serviceplan wurde die Kampagne „Endless Possibilities“ ins Leben gerufen, die weit mehr ist als eine bloße Produktvorstellung. Im Zentrum steht die fiktive K-Pop-Band „Miracle“, die mit einem eigens produzierten Hit beweist, welche kreative Energie in der neuen Smartphone-Generation steckt. Den Song, der bereits echtes Ohrwurm-Potential besitzt, dürft ihr euch ab sofort auf Spotify, YouTube und Amazon Music anhören.

Wenn die Galaxy AI zum Bandmitglied wird

Das Besondere an diesem Projekt: Die beworbenen Geräte wurden direkt im Entstehungsprozess eingesetzt. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die Charaktere der Band „Miracle“ unmittelbar auf dem Galaxy S26 Ultra mithilfe der Galaxy AI entworfen wurden. Diese KI-basierten Entwürfe dienten als fundamentale Basis für das gesamte Bewegtbild der Kampagne.

Ein visuelles Highlight, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, ist das Musikvideo im „Endless Loop“. Durch die nahtlose Verbindung von Anfang und Ende symbolisiert es die unendlichen Möglichkeiten, die euch die neue Technik bietet. Die Creative Directors von Wien Nord Serviceplan betonen dabei, dass die KI hier bewusst „von der Leine gelassen“ wurde, um neue ästhetische Wege zu gehen, während die menschliche Vision die Qualitätskontrolle behielt. Es ist ein echter Proof of Concept: Die Tools, die ihr später in den Händen haltet, haben diese Kampagne erst möglich gemacht.

Eure Kreativität im Fokus: Die Features der Galaxy S26 Serie

Die neue Flagship-Reihe, bestehend aus dem Galaxy S26, dem S26+ und dem S26 Ultra, integriert die bisher fortschrittlichste Generation der Galaxy AI. Diese unterstützt euch nicht nur im Hintergrund, sondern wird zu eurem persönlichen Assistenten für Content Creation. Mit dem weiterentwickelten Photo Assist dürft ihr eure Bilder völlig frei umgestalten – und zwar so einfach wie noch nie. Ihr beschreibt eure Änderungswünsche in eigenen Worten, und die KI setzt sie um.

Ob ihr eure Porträts im Stil eines K-Pop-Stars erstrahlen lassen wollt oder komplexe Bildbearbeitungen benötigt: Die Technik nimmt euch die komplizierten Schritte ab. Während das Galaxy S26 Ultra zusätzlich mit einem speziellen Privacy Display eure Privatsphäre schützt, bieten alle Modelle eine Hardware-Leistung, die für anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt ist. Ihr dürft euch also auf eine User-Experience freuen, die Produktivität und kreativen Spielraum perfekt kombiniert.

Verfügbarkeit und exklusive Styles

Die gesamte Galaxy S26 Serie ist in Österreich bereits im Handel gelandet. Bei den Farben habt ihr die Qual der Wahl: Neben den klassischen Varianten in Black, Sky Blue, Cobalt Violet und White könnt ihr euch auf samsung.at zwei ganz besondere Exklusiv-Farben sichern – Pink Gold und Silver Shadow.

Die Preisgestaltung startet beim Galaxy S26 bei 999 Euro (UVP). Das Galaxy S26+ ist ab 1.249 Euro (UVP) erhältlich, und das technologische Spitzenmodell, das Galaxy S26 Ultra, dürft ihr ab 1.449 Euro (UVP) euer Eigen nennen. Taucht ein in die Welt von „Miracle“ und erlebt selbst, wie die Galaxy AI euren Alltag bereichern kann.