Endless – Nachricht von Chris ab 10.12.2020 auf DVD & Blu-ray

Mit Endless – Nachricht von Chris kommt eine herzerwärmende Liebesgeschichte dank EuroVideo Medien am 10. Dezember dieses Jahres auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Als die wahnsinnig verliebten Highschool-Absolventen Riley (Alexandra Shipp) und Chris (Nicholas Hamilton) durch einen tragischen Autounfall getrennt werden, gibt Riley sich selbst die Schuld am Tod ihres Freundes, während Chris in der Vorhölle gestrandet ist. Wie durch ein Wunder finden die beiden einen Weg, sich zu verbinden. In einer Liebesgeschichte, die über Leben und Tod hinausgeht, sind sowohl Riley als auch Chris gezwungen, die härteste Lektion von allen zu lernen: das Loslassen.