Enclave kommt im Herbst für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch

Ein Action-RPG namens Enclave wird im Herbst 2021 für alle Konsolen veröffentlicht. Was das Remaster kann, lest ihr hier!

Über Enclave

Der in den USA ansässige Retro-Videospielverlag Ziggurat Interactive und der in Deutschland ansässige Videospielentwickler TopWare Interactive gaben bekannt, dass das RPG Enclave diesen Herbst auf die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie und Nintendo Switch kommt. Es ist ein Third-Person-Action-RPG mit intensiven mittelalterlichen Kämpfen, einem epischen Soundtrack und zwei separaten Kampagnen, bei denen ihr für die Mächte von Licht oder Dunkelheit kämpft. Jede Fraktion bietet sechs verschiedene Charakteroptionen wie Ritter, Zauberer und Druiden auf der Seite des Lichts oder Diener der Dunkelheit wie Berserker, Assassinen und Kobolde. Man darf Schwerter, Magie und mehr verwenden, um Krieg gegen eure Feinde zu führen und über Celenheims Zukunft zu entscheiden.

Darüber hinaus will Enclave immersive, rasante Kämpfe aus der Feudalzeit bieten, einschließlich zweier verschiedener Kampagnen mit alternativen Enden. Mehr als 25 einzigartige Missionen sowie zusätzliche Bonusinhalte warten auf uns wie 12 verschiedene freischaltbare Charaktere, die jeweils Elemente traditioneller Charakterklassen auf einzigartige Weise vermischen. Es gibt zudem herausfordernde Bossgegner, die jeweils unterschiedliche Taktiken erfordern, um sie zu besiegen. Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten für alle das richtige Herausforderungsniveau, das klingt doch alles ganz gut! Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier.

Aus der Pressemitteilung

“Ziggurat Interactive bereitet sich darauf vor, Spieler:innen mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Enclave, dem Megahit-Action-RPG-Spiel, das sich mit seiner ursprünglichen Veröffentlichung über 25 Millionen Mal auf PC, Xbox und Wii verkauft hat und jetzt auf moderne Konsolen kommt, in die Tiefen gefährlicher Dungeons zu stürzen. Die preisgekrönte Originalversion von Enclave wurde von Starbreeze Studios entwickelt und 2002 auf Xbox und 2003 auf PC veröffentlicht. TopWare Interactive hat 2012 erfolgreich HD-Versionen unter Windows, OSX, Linux und der Nintendo Wii wiederveröffentlicht.

Die kommende Version des Spiels wird unter Lizenz von TopWare Interactive entwickelt und wird auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch mit verbesserter Grafik und Soundeffekten, einem verbesserten Soundtrack mit über 20 neuen Tracks, Musik-Remastern aus dem Soundtrack des Originalspiels und mehr erscheinen! In der Enklave sind Hunderte von Jahren vergangen, seit der hohe Zauberer Zale das Volk von Calenheim vor dem Rand der Niederlage durch die bösen Armeen von Dreg’Atar gerettet hat, indem er eine massive Kluft geschaffen hat, um die Kräfte von Gut und Böse dauerhaft zu trennen. Jetzt schließt sich der Riss und es liegt an einem unwahrscheinlichen Helden, sich zu erheben und zu kämpfen. Wird dieser aufstrebende Abenteurer auf seiner Suche nach dem Licht und der Tötung des Dämonenkönigs Vatar gelingen? Oder wird ein Diener der Dunkelheit Celenheim für die Mächte des Bösen nehmen?”