Construct by Eichhorn: Bewährtes Bausystem neu gedacht

Mit Construct by Eichhorn startet die Traditionsmarke Eichhorn in eine neue Ära des kreativen Bauens. Das beliebte Bausystem wurde grundlegend überarbeitet und präsentiert sich nun mit frischem Design, neuen Ideen und einem klaren Fokus auf freies, fantasievolles Konstruieren. Dabei bleibt die Linie ihren bekannten Stärken treu: hochwertige Materialien, kindgerechtes Design und pädagogischer Mehrwert.

Das Sortiment umfasst 16 detailreich gestaltete Produkte, die sich am Spielverhalten von Kindern orientieren und zugleich neue gestalterische Möglichkeiten eröffnen. Die Sets sind auf verschiedene Altersstufen abgestimmt und bieten Spielspaß für Kinder ab drei Jahren bis hin zu anspruchsvolleren Modellen für Kinder ab sechs Jahren.

Die Neuauflage punktet mit einem optimierten Radsystem für perfekte Drehbarkeit, einem überarbeiteten Farbkonzept mit klaren, modernen Tönen sowie neuen Bauteilen, die feinere Konstruktionen ermöglichen.

Construct by Eichhorn ist vollständig kompatibel mit bisherigen Eichhorn-Bauelementen, sodass bereits vorhandene Sets ergänzt und erweitert werden können. Ein Großteil der Produktion – darunter Bauteile, Anleitungen und Verpackungen – erfolgt in Europa. Das unterstreicht einmal mehr den Qualitätsanspruch der Marke Eichhorn und ihre Verpflichtung zu nachhaltigem, verantwortungsbewusstem Spielzeug.

Abgerundet wird die Construct by Eichhorn Linie durch das neue Verpackungskonzept: Die auffälligen Boxen mit bunter Innenfläche machen schon beim Öffnen Lust aufs Bauen.

Mit Construct by Eichhorn wird das bewährte Bauen neu gedacht – kreativ, langlebig und generationsübergreifend. Die Linie ist ab Frühjahr 2026 im Handel erhältlich und bringt frischen Wind in ein Spielprinzip, das seit Jahrzehnten begeistert.