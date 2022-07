Elisabeth Schönbrunn 2023 auch nächstes Jahr wieder in Schönbrunn (+Vorverkauf gestartet)

Auch 2022 überzeugte das große Konzerterlebnis Elisabeth Schönbrunn und so verwundert es nicht weiter, dass das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten auch nächstes Jahr vor der berühmten historischen Kulisse zu sehen sein wird. Der Vorverkauf für Elisabeth Schönbrunn 2023 hat bereits gestartet.

Elisabeth – 30 Jahre VBW-Musical-Welterfolg

Seit der Uraufführung 1992 in Wien begeistert das Muscial das Publikum auf der ganzen Welt mit Spielserien in bisher 14 Ländern wie Belgien, China, Finnland, Deutschland, Italien, Litauen, Japan, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, der Schweiz, Tschechien und Ungarn in insgesamt neun Sprachen und zählt international rund 12 Millionen Besucher. 1996 feierte das Stück mit der japanischen Erstaufführung die allererste Premiere einer Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien außerhalb Österreichs und sorgt seitdem weltweit für Jubel und Begeisterung beim Publikum.

Die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden der Kaiserin Elisabeth wird also auch im nächsten Sommer mit hochkarätigem Ensemble und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung auf die Bühne gebracht. Auch ich durfte das Event schon erleben und kann es wirklich allen Musicalfans nur ans Herz legen (hier geht’s zu meinem Erfahrungsbericht).

Aufgrund des enormen Publikumserfolgs und insgesamt über 30.000 verkauften Tickets wird das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten auch im nächsten Jahr am Do., 29. Juni 2023, Freitag, 30. Juni 2023 und Sa., 1. Juli 2023 noch einmal in konzertanter Version vor der berühmten historischen Kulisse zu sehen sein.

TERMINE ELISABETH Schönbrunn 2023