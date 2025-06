Elden Ring Nightreign wird dank Update für Solo-Runden einfacher

Nur einen Tag nach seiner Veröffentlichung kündigte FromSoftware einen entscheidendes Update für Elden Ring Nightreign an.

Zum Nightreign-Update

Zumindest wird es wichtig für all jene, die es vorziehen, alleine in der Warteschlange zu stehen. Der Entwickler des Spiels hat auf X gepostet, dass der Patch 1.02 schon diese Woche veröffentlicht wird und einige Fehlerbehebungen und „Verbesserungen für Solo-Expeditionen“ liefert. Genauer gesagt wird FromSoftware den Effekt von „Automatic Revival Upon Defeat“ hinzufügen, der eine Selbsterweckung einmal pro Nacht für einen Bosskampf für Solo-Expeditionen ermöglicht. Wir erhalten auch mehr Runen, was ein ausgewogeneres Spielerlebnis bieten sollte, wenn wir uns alleine auf den Weg machen. Diese Nachricht von diesem Patch folgt auf mehrere Kritikpunkte, dass das Spiel für das tatsächliche Solospiel nur recht spärlich optimiert ist.

Das steht natürlich im Gegensatz zu einer Gruppe von drei Personen, für das es ja ursprünglich entwickelt wurde. Die Titel von FromSoftware haben weithin den Ruf, schwierig zu sein, aber frühe Bewertungen des Games wiesen darauf hin, dass Nightreign eine schlechte Balance-Skalierung mit bestimmten Mechaniken, Fähigkeiten und Bosskämpfen bietet, die sich grundsätzlich auf eine volle Dreier-Gruppe konzentrieren. Trotz der Millionen von verkauften Exemplaren am ersten Tag hat Elden Ring Nightreign dank der Solo-Warteschlangenprobleme nur eine „gemischte“ Steam-Benutzerbewertung, zusammen mit dem Mangel an Kommunikationswerkzeugen, plattformübergreifendem Spiel und weniger Wiederspielbarkeit als bei anderen Souls-Titeln.