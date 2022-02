Elden Ring Launch Trailer “Rise, Tarnished” veröffentlicht

Ein wenig mehr als 2 Tage müssen wir uns bis zu einem der meist erwartetsten Releases der vergangenen Jahre noch gedulden. Zur Einstimmung auf das am Freitag erscheinende From Software-Game veröffentlichte Publisher Bandai Namco nun den Elden Ring Launch Trailer. “Rise, Tarnished” gibt uns sowohl Einblicke in einige spektakulär wirkende Gameplay-Mechaniken, füttert uns zeitgleich aber auch mit einigen Lore-Häppchen an. Jedes Frame im über 2 minütigen Trailer wirkt wie ein Gemälde. Ihr glaubt uns nicht? Wir sind zu gehyped auf das neue Rollenspiel? Dann werft selbst einen Blick in das knackige Video und überzeugt euch selbst.