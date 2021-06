Elden Ring Gameplay Trailer und Erscheinungsdatum enthüllt!

Ohhhhh Elden Ring

Das Warten hat ein Ende! Zum Abschluss des Summer Games Fest: Kickoff Live Events wurde der lang erwartete Elden Ring Gameplay Trailer gezeigt. Am Ende dieses Trailers wurde auch das Erscheinungsdatum, der 21.Jänner.2022 enthüllt.

Elden Ring ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das sich derzeit bei dem japanischen Studio From Software in Entwicklung befindet. Dies ist das erste Spiel von FromSoftware mit einer offenen Welt zu erkunden. Die Geschichte wurde von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Dark Souls Videospielreihe und George R.R. Martin, dem Autor der Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire geschrieben.