Elden Ring Erscheinungsdatum verschoben & Netzwerktest angekündigt

Wie gestern noch im Bericht über das Elden Ring Gameplay Video befürchtet, verzögert sich die Veröffentlichung von Elden Ring ein wenig. Doch nicht verzagen mit dem angekündigten Netzwerktest ist ein Lichtblick am Horizon zu erkennen!

Bandai Namco und FromSoftware geben bekannt, dass die Tiefe des Spiels und die Freiheit in den möglichen Strategien die ersten Erwartungen übertroffen haben und nun entschieden wurde, die Entwicklungszeit für letzte Anpassungen zu verlängern, womit sich das Erscheinungsdatum des Spiels auf den 25. Februar 2022 verschiebt. Glück im Unglück, ein Monat länger zu warten ist nicht ganz so schlimm. Als zusätzlichen Trost wird Elden Ring im Rahmen eines Closed Network Tests, am 12. November, spielbar sein. Ausgewählte Fans können die ersten Stunden von Elden Ring selbst erleben und so einen ersten Eindruck erlangen, was sie im fertigen Spiel erwartet. Gleichzeitig helfen sie auch dem Entwicklerteam, die Onlineserver vor dem Release zu testen.

Der Closed Network Test wird vom 12. bis 15. November auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S in folgenden Zeitabschnitten stattfinden:

12. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

13. November: 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

14. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

15. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

ACHTUNG: Europäische SpielerInnen (also wir) müssen sich unter www.eldenring.com/cnt registrieren, um sich eine Chance auf die Teilnahme am Closed Network Test zu sichern.