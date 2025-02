Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes’ Marisa-DLC ist nun erhältlich

Rabbit and Bear und 505 Games halten mit einem Trailer das Versprechen, dass der Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes-DLC von Marisa Ende Februar kommt.

Über den Marisa-DLC

Das Video verbringt über eine Minute damit, die Bühne für diese zusätzliche Geschichte zu bereiten und die Charaktere vorzustellen, die darin prominent zu sehen sind. Da dies ein DLC-Prequel zu den Ereignissen des Hauptspiels ist, wirkt sich nicht alles in The Chapter of Marisa direkt auf die Speicherdatei aus, die ihr für Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes habt. Allerdings erscheinen neben Marisa eine Reihe von Charakteren, die wir in der Hauptkampagne rekrutieren können. So bekommen wir mehr Kontext darüber, wer sie ist und ihre Beweggründe.

Die Dinge beginnen damit, dass Marisa Ruinen erkundet. Sie trifft Nil, der sich ihrer Gruppe anschließt. Wir sehen auch, wie Lilwn irgendwann entführt wird, sowie Kampfaufnahmen von Marisa, die an der Seite von Nils und Nowas Schwester Leena kämpft. Alwe kommt auch als unterstützender Verbündeter in Punkten auf. Der maskierte Antagonist Gausshastur wird als Hauptgegner für diese Geschichte in Szene gebracht. Solche DLCs wären schon zum Launch prima gewesen! Hier ist der vollständige Launch-Trailer: