Einzigartige Dining Konzepte in den Quellenhof Luxury Resorts

In den Quellenhof Luxury Resorts trifft kulinarischer Genuss auf stilvollen Luxus. Ob in Südtirol oder am Gardasee – hier wird feine Küche nicht nur auf höchstem Niveau zelebriert, sondern auch in außergewöhnlichem Ambiente erlebbar gemacht. Jedes Resort bringt seine ganz eigene kulinarische Handschrift ein und schafft Genussmomente, die alle Sinne ansprechen – auch das Auge.

Kulinarische Meisterwerke in der Gourmetstube 1897 des Quellenhof Luxury Resort Passeier

Seit 2017 steht die Gourmetstube 1897 unter der Leitung von Küchenchef Michael Mayr für eine Küche, die Regionalität mit feiner Raffinesse verbindet. Frische Kräuter aus dem hauseigenen Garten und fangfrischer Fisch aus der lokalen Zucht in St. Leonhard bilden das Fundament seiner saisonal geprägten Kompositionen. Ergänzt wird das kulinarische Konzept durch eine erlesene Auswahl aus dem gut sortierten Quellenhof-Weinkeller – abgestimmt von Sommelier und Maître Matteo Lattanzi.

Die Philosophie der Gourmetstube vereint Südtiroler Wurzeln mit internationalen Einflüssen und mündet im Menü „Psaier meets the World“ – einer Hommage an die Verbindung von lokaler Qualität und globaler Inspiration. So entsteht eine Küche, die handwerkliche Präzision mit kreativer Offenheit verbindet – modern, authentisch und konsequent genussorientiert.

Das Sky-Restaurant Teppanyaki – Japanische Kochkunst in luftiger Höhe

Hoch über dem Passeiertal vereint das Sky-Restaurant Teppanyaki im Quellenhof Luxury Resort Passeier fernöstliche Kulinarik mit alpiner Aussicht. Als erstes seiner Art in Südtirol bietet es ein besonderes Erlebnis: Während die Gäste Platz rund um den Grill nehmen, entstehen unter den Händen des Meisterkochs Aladin feine Gerichte nach der traditionellen Teppanyaki-Methode – live, präzise und mit beeindruckender Handwerkskunst.

In den Sommermonaten von Juli bis September lädt die Sky-Terrasse zu milden Abenden unter freiem Himmel. Serviert wird ein exklusives Vier-Gänge-Menü mit hochwertigen Steakvariationen wie US Black Angus oder Fiorentina Dry Aged – begleitet von Salaten aus dem hauseigenen Garten und fein abgestimmten Desserts.

Ein unvergessliches Dinner im underwater restaurant der Quellenhof See Lodge

Mit ihrer inszenierten Unterwasserwelt setzt die Quellenhof See Lodge kulinarisch wie architektonisch ein Zeichen. Eine goldene Treppe führt in das underwater restaurant, wo moderne Ästhetik, zurückhaltende Farbgebung und digitale Panoramawände mit Korallenriffen und Meeresbewohnern eine fast meditative Stimmung erzeugen.

In diesem besonderen Ambiente serviert Küchenchef Julian Marth edle Fischgerichte, die regionale Qualität mit internationalen Einflüssen verbinden – von Austern und Scampi bis hin zu Hummer und Jakobsmuscheln. Verarbeitet werden sorgfältig ausgewählte Zutaten aus der Region ebenso wie hochwertige Meeresfrüchte aus aller Welt. Für die passende Weinbegleitung sorgt Maître und Sommelier Matteo Lattanzi, dessen Expertise das Fine-Dining-Erlebnis abrundet.

Mediterrane Gourmekultur mit Seeblick – im Quellenhof Luxury Resort Lazise

Im Quellenhof Luxury Resort Lazise trifft die mediterrane Küche auf internationales Format. Küchenchef Georg Costabiei zaubert auf den Tellern: fangfrischer Fisch vom Gardasee, veredelt mit regionalem Olivenöl und aromatischen Zitronen. Vor den Fenstern: der traumhafte See, eingerahmt von den Bergen. Das Panorama-Restaurant verbindet stilvolles Design mit einer leichten, aromenreichen Küche. Abends schafft das Cabrio-Dach die Bühne für ein sechsgängiges Gourmetdinner im Licht der untergehenden Sonne – eine feinsinnige Komposition aus besten Zutaten, frischen Kräutern und handwerklicher Finesse.

Die Quellenhof Luxury Resorts bieten drei exklusive Refugien in traumhafter Lage, die Wellness, Sport und exzellente Kulinarik vereinen. Das Quellenhof Luxury Resort Passeier im Südtiroler Passeiertal kombiniert Aktiv- und Wellnessurlaub auf höchstem Niveau. Die Quellenhof See Lodge, ein kleines luxuriöses Spa Hideaway, steht für Ruhe und Entspannung im Herzen des Tals. Das Quellenhof Luxury Resort Lazise am Gardasee entführt seine Gäste in eine Welt des Dolce Vita.