„Einzig dies und sonst Nichts mehr.“ – Der Feuerwear Edgar im Test

Anhand der harten Fakten merkt man schon: in den Feuerwear Edgar passt schon verdammt viel Zeug hinein und dank der Rolltop Funktion ist der Platz auch noch variabel. Die einzelnen Fächer sorgen bei all dem Platz auch noch für Ordnung, was Pedant:innen wie mich zudem glücklich macht.

Auch wenn ich nun explizit nur für Elliot und Edgar sprechen kann, kann ich die Produkte der Firma Feuerwear bisher nur ausnahmslos empfehlen. Nachhaltigkeit – Check, Design – Check, Durchhaltvermögen – Top! Das einzige, was den Eindruck etwas trübt ist der Preis. Das muss man sagen: Feuerwear ist nicht günstig. Der Edgar, so vielseitig und mit komfortablen Funktionen er auch ausgestattet ist, reißt ein knapp 240 Euro großes Loch in euer Börserl – erwähnte ich eigentlich, dass Feuerwear auch solche im Programm hat? ;-P

Das muss man sich schon gönnen wollen. Tut man es aber, hat man über Jahre hinweg treue Begleiter:innen in den Taschen und Produkten von Feuerwear und sollte doch mal etwas aufgefrischt werden müssen, können die Unikate für wenig Geld repariert werden. Entsprechend empfehle ich den Feuerwear Edgar und seine Verwandschaft nahezu uneingeschränkt! Oder um dem Namen Edgar gerecht zu werden und Herrn Poes Gedicht Der Rabe zu zitieren: Feuerwear – „Einzig dies und sonst Nichts mehr“