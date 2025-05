Eine Sommerfrische wie keine andere: Der Muirenhof in Serfaus

Oben, auf dem Muirenhügel über den Dächern von Serfaus, beginnt eine andere Welt. Eine ruhige. Eine persönliche. Eine, die in Erinnerung bleibt. Dort liegt der Muirenhof – ein kleiner Ort mit großer Wirkung. Familiär, herzlich und mit einem Panorama, das den Blick in die Tiroler Bergwelt und die Gedanken weit schweifen lässt.

Für alle, die das Echte suchen

Der Muirenhof ist ein Zuhause für feinsinnige Menschen, die es unaufgeregt und herzlich mögen. Stilvoll, vollkommen stressfrei, weltoffen und naturverbunden. Ein familiengeführtes Hotel Garni mit sechs großzügigen Apartments, vier neuen Familiensuiten und zwei Zimmern, sonnig gelegen am namensgebenden „Muiren“, mit Weitblick über das Dorf, hinauf zu den Bergen und zur Muirenkapelle. Trotz der ruhigen Lage ist der Muirenhof nur wenige Schritte von der Dorfbahn entfernt, die direkt zu den Bergbahnen führt – und ca. 250 Meter vom belebten Zentrum von Serfaus.

Wenn der Sommer noch leise ist

Am 14. Juni 2025 beginnt im Muirenhof die Sommersaison – und gerade die Wochen bis zum 19. Juli gelten als besonderer Geheimtipp. Wenn die Natur in voller Blüte steht, man die Wanderwege fast für sich allein hat und die Abende auf der Sonnenterrasse so lang werden, dass man die Zeit vergisst, dann entfaltet sich der Zauber des Frühsommers in Serfaus.

Freiheit spüren – Platz für die ganze Familie

Der Muirenhof ist kein Hotel wie jedes andere. Er ist ein Haus mit Charakter – und mit Geschichten, die man nicht nur erzählen, sondern erleben kann. Sechs Apartments stehen zur Verfügung: zweckmäßig eingerichtet, alle mit Balkon oder Terrasse, viele davon hundefreundlich. Von der gemütlichen Einheit mit einem Schlafzimmer bis zur großzügigen Familienwohnung mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern findet sich für jede Konstellation der passende Raum.

Die Zimmer und Suiten im Muirenhof sind eine Welt für sich: hochwertig ausgestattet, mit liebevoll gestalteten Kindertapeten, Hästens-Betten, exklusiven Möbeln von Poliform und einem Ausblick, der seinesgleichen sucht. Der Muirenhof thront in Alleinlage auf einem kleinen Hügel – mit Blick nach Westen auf Serfaus, den markanten Kirchturm und hinauf zu den Bergen. Nach Süden geht die Terrasse zur Muirenkapelle – ein Ort der Ruhe und ein sommerliches Highlight. Ein edler Wellnessbereich mit 90°-Sauna, 60°-Bio-Sauna, Kneippbecken und direktem Zugang zum Garten bietet sich als stiller Rückzugsort an, der auch im Sommer seine Wirkung entfaltet.

Genuss, der nach Zuhause schmeckt

Ein besonderer Komfort: Auch abends bietet der Muirenhof Genuss – ganz ohne das Haus zu verlassen. In der Muiren Lounge gibt es kleine Speisen – regional, bewusst und liebevoll zubereitet. Frischer Salat aus dem Garten von Regina, der Mutter der Gastgeberin. Getränke mit Geschichte – heimische Limonaden, besonderes Bier, handverlesene Spritz-Alternativen und eine alpine Weinkarte mit Schwerpunkt auf Südtirol, ergänzt durch ausgesuchte Tropfen aus Österreich, Italien, Frankreich und Spanien.

Alle zwei Wochen verwandelt sich das Areal hinter dem Haus in eine Bühne: beim Muira Huangart – einem stimmungsvollen Markt mit Musik, regionalen Produkten und echter Tiroler Atmosphäre. Auch in der Muiren Lounge finden regelmäßig kleine Veranstaltungen statt – kulturell, kulinarisch oder einfach inspirierend.

Ein Sonnenplateau voller Möglichkeiten

Der Sommer in Serfaus bietet eine beeindruckende Vielfalt: Mehr als 500 Kilometer Wanderwege erschließen die Region – von gemütlichen Panoramawegen bis zu sportlichen Gipfeltouren. Interaktive Erlebniswege wie Thomas Brezinas Abenteuerberg, der Wassererlebnisweg, der Forscherpfad oder der Six Senses-Weg bringen Bewegung und Spannung für alle Altersgruppen. Für Familien mit Kindern bietet der Murmli-Club Betreuung ab drei Jahren, Mountainbiker finden im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis Strecken in allen Schwierigkeitsgraden. Wasserspaß und Action versprechen der Högsee, der Erlebnispark Hög und die Sommerrodelbahn Schneisenfeger.

Immer dabei ist die Super.Sommer.Card – das Serfauser Urlaubsversprechen für aktive Familien: Bergbahnen, Wandererlebnis, Kinderanimation und Natur inklusive.

Der Muirenhof bleibt sich treu: klein, fein und sehr persönlich. Gastgeberin Sabine hat hier einen Ort der Geborgenheit geschaffen – mit Haltung, Herz und ganz viel Charakter.

Aktuelles Angebot

7 x 7 Vorteile zum Kennenlernen (14.06.–12.07.25, 23.08.–27.09.25)