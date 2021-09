Eine Rose für Juliette Gréco Urauführung am 9.9.2021

Am Donnerstag, den 9. September 2021, findet die Uraufführung von Eine Rose für Juliette Gréco in der Freien Bühne Wieden statt. Die Direktorin Michaela Ehrenstein würdigt mit ihrem Stück eine unkonventionelle, freiheitsliebende, mutige Frau und Künstlerin, die auch in schwierigen Zeiten kompromisslos ihren Weg gegangen ist. Im September 2020 ist Juliette Gréco im Alter von 94 Jahren gestorben.

René Rumpold und Michaela Ehrenstein würdigen mit ihrem Stück, das im Frühjahr 2020 zu Lebzeiten von Juliette Gréco entstand und das sie nach ihrem Tod überarbeitet haben, eine unkonventionelle, freiheitsliebende, mutige Frau und Künstlerin, die auch in schwierigen Zeiten kompromisslos ihren Weg gegangen ist. Sie nehmen uns mit auf eine Zeitreise, in der die Lebensgeschichte der Gréco, ihre Kindheit und ihr künstlerischer Werdegang im Paris der Nachkriegszeit, die sie zu eine der Musen des französischen Chansons machte mit Zitaten, Texten und Liedern verknüpft wird. René Rumpold beobachtet als Erzähler die Ereignisse, Michaela Ehrenstein schlüpft in die Gedankenwelt der Gréco und interpretiert bekannte und unbekanntere Chansons der Gréco, begleitet von Béla Fischer am Klavier. Juliette Gréco war eine zentrale Figur im künstlerischen Umfeld der Existentialisten und hat über Jahrzehnte die Geschichte des französischen Chansons geprägt. Im September 2020 ist sie im Alter von 94 Jahren gestorben.

Eine Rose für Juliette Gréco Spieltermine