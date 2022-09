Eine neue PS5 kommt: Externes abnehmbares Laufwerk als Feature?

EXCLUSIVE: Sony to launch a new PlayStation 5 with a detachable disc drive https://t.co/54GLhvQxct pic.twitter.com/7jjoH8192k

Trotz der Addition eines abnehmbaren Laufwerks, das an einen zusätzlichen USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Konsole angeschlossen wird, wird das D-Modell Berichten zufolge ansonsten keine größeren Änderungen aufweisen. Das Modell D und sein optionales Laufwerk werden anscheinend die Disc- und digitalen PS5-Modelle ersetzen, die seit der Markteinführung verfügbar sind, was Sinn macht: So muss man nur noch ein Gerät fertigen, und das optionale Laufwerk kaufen jene, die es wollen oder brauchen. Was das für den Preis bedeuten wird, ist unklar, wahrscheinlich wird der Preis dann zwischen der jetzigen Digital- und Laufwerk-Version liegen. Nächstes Jahr sind wir dann schlauer, was das Ganze anbelangt – aber spannende News in Zeiten wie diesen, wo sowieso jedes beliebte technische Gerät mit Lieferproblemen zu kämpfen hat!