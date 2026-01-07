Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro: Ein Backofen. Jede Mahlzeit.

Noch mehr Smart Kitchen-News von Dreame – neben Kühlschränken und Geschirrspülern darf auch ein Backofen nicht fehlen – Der Dreame Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro vereint eine professionelle Küche in einem einzigen leistungsstarken Gerät. Er integriert Dampfgaren, Umluft, Airfrying, Brotbacken und Joghurtzubereitung in einem großzügigen Garraum mit 81 Litern Volumen – ausreichend für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Gerichte.

Mit einem Temperaturbereich von 30 °C bis 260 °C setzt er neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Angetrieben von einem 1.600-Watt-Dampfsystem ermöglicht er Dampfunterstütztes Backen sowie Dampf-Airfrying. Für höchste Präzision kombiniert das Dampfun­terstützte Backen fünf Heizelemente mit Hochgeschwindigkeits-Heißluft und PID-Regelung in zehn professionellen Modi. So gelingen perfekte Ergebnisse – von knusprigen Krusten bis zu saftigen Innenstrukturen. Das Dampf-Airfrying reduziert den Ölgehalt der Speisen und macht sie damit gesünder. Ergänzend decken acht zusätzliche Modi den gesamten Kochprozess ab, vom Auftauen bis zur Teigruhe, und machen das Kochen besonders komfortabel.

Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit erreicht der OZ60 Pro die Energieeffizienzklasse A++ (EED, 2012). Die Reinigung wird durch einen nahtlosen Emaille-Innenraum sowie einen speziellen 120-°C-Dampfreinigungsmodus erleichtert, der Verschmutzungen mühelos löst.