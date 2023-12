Ein weiteres Remake, diesmal von Brothers: A Tale of Two Sons, kommt auf uns zu

Brothers: A Tale of Two Sons wird für eine neue Generation von Spielern neu gemacht. Ist ja immerhin auch schon zehn Jahre alt!

Das kommt vom zuverlässigen Leaker und Dataminer Billbil-kun, der behauptet, dass ein Remake des gefeierten Abenteuertitels bald angekündigt werden soll. Berichten zufolge soll es von 505 Games veröffentlicht werden und könnte möglicherweise bei den Game Awards am Donnerstagabend enthüllt werden. Brothers wurde von dem schwedisch-libanesischen Filmemacher Josef Fares geschrieben und inszeniert, der sein erstes Spiel in Zusammenarbeit mit Starbreeze entwickelte und später das Studio Hazelight – bekannt für It Takes Two – gründen sollte. In diesem Fantasy-Spiel kontrolliert ihr zwei Brüder gleichzeitig, während sie sich auf eine Reise begeben, um ein Heilmittel zu finden, um ihren sterbenden Vater zu retten.

Es wurde erstmals 2013 für Xbox 360, PS3 und PC veröffentlicht, bevor es seinen Weg zu PS4, Xbox One, iOS, Android, Windows Phone, Nintendo Switch und Amazon Luna fand. Die Switch-Veröffentlichung (erschien 2019) fügte dem Spiel einen neuen Zwei-Spieler-Koop-Modus hinzu. Brothers gewann mehrere bemerkenswerte Auszeichnungen, darunter den Preis für die beste Innovation bei den BAFTA Video Game Awards 2014. Im Jahr 2015 verkaufte Starbreeze die Rechte an Brothers: A Tale of Two Sons an dessen Verleger 505 Games. Ian Howe, der damalige Präsident von 505 Games, sagte damals: “Brothers: A Tale of Two Sons ist ein bemerkenswertes Spiel, eines der einflussreichsten Spiele der letzten Generation und eines davon war sehr stolz darauf, mit 505 Games in Verbindung gebracht zu sein”. Na denn, seien wir gespannt, was dabei herauskommt!