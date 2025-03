Ein Überblick: Lush bringt beliebte Produkte ins Dauersortiment

Die Fan-Favorites von Lush geben sich erneut ein Stelldichein: Verschiedenste Produkte sind nun im Sortiment zu finden – ganz ohne Zeitlimit!

Zur Hutan Badebombe

Gleich vorweg: Der Regenwald ist für immer, und dass das so bleibt, gibt es das zeitlich limitierte Hutan-Produkt. Das ist das einzige Produkt in diesem Artikel, das möglicherweise schon bald nicht mehr zu erstehen ist – alle anderen bleiben für die kommende Zeit verfügbar! Hier erfährst du mehr über die Spendenprodukte von Lush. Diese Badebombe in limitierter Auflage trägt zum Schutz der Primärregenwälder von Simeuluë in Indonesien bei.

Dort leben viele bedrohte Tierarten, darunter auch der Langschwanzmakak. Mit dem Kauf der Hutan Badebombe (6,50 Euro pro Stück) unterstützt du die Finanzierung von Lösungen zur Bekämpfung der Abholzung und der Konflikte zwischen Mensch und Tier auf der Insel. Fülle deine Badewanne mit warmem Wasser, wirf die Badebombe hinein und lass dich von dem nach Weihrauch und Bergamotte duftenden Schaum verwöhnen.

Über das Lush-Dauersortiment

Legen wir los: Lush hat die folgenden Fan-Favorites nach überwältigenden Rückmeldungen nun ins Dauersortiment aufgenommen. Also bedeutet dies, dass es nicht nur die gesamte Sticky Dates-Kollektion weiterhin geben wird, sondern auch andere Produkte. Zudem gibt es gerade einen Fokus auf eure Köpfe, das umfasst natürlich Haarpflegeprodukte und Gesichtspflege mit. Was hat also gerade bei Lush Saison?

Gesichtsreiniger: Let The Good Times Roll

Die offizielle Website verrät es bereits: Dieses butterartige Peeling ist ein echter Publikumsliebling. Maismehl, Polenta und Popcorn entfernen sanft den Unreinheiten von der Hautoberfläche und sorgen für ein Feel-good-Strahlen – um nur 14,50 Euro.

Veganes Glycerin und Maisöl spenden Feuchtigkeit und machen die Haut besonders weich. Diese sanfte Formel ist ideal für einen Teint, der ein leichtes Peeling und ein seidiges Hautgefühl liebt. Außerdem duftet es herrlich!

Haarstyling für Locken: Curl Power

Mehr Locken braucht das Land? Aber sicher: Dieses proteinreiche Pflege- und Stylingprodukt ab 15,95 Euro hilft dir, den richtigen Wirbel zu erzeugen und Locken (auch besonders feine) mit natürlichen Inhaltsstoffen zu definieren. Kakaobutter, kombiniert mit Ölen aus Argan, Kokos und Jojoba, hydriert und schützt dein Haar.

Das alles, während Seidentofu es mit stärkendem Protein versorgt. Ethyl Macadamiate schützen dein Haar vor Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Einfach perfekt für beanspruchtes und schwungloses Haar. Ach, und auf der Website steht, dass es nach Limetten-Sorbet und fruchtiger Bergamotte duftet? Reicht das, um dich anzulocken?

Haarpflegecreme Revive

Falls alles zu spät zu sein scheint: Revive (ab 14,95 Euro zu haben) ist eine luxuriöse, reichhaltige Creme, die sich besonders gut für jede Art von lockigem Haar eignet. Sie pflegt dein Haar weich, stärkt es und bringt es zum Glänzen. Revive spendet dem Haar intensiv Feuchtigkeit und lässt es in neuem, gesunden Glanz erstrahlen. Einfach eine kleine Menge ins Haar einmassieren, und los geht’s!

In ihr stecken Avocadobutter, Extra Vergine Kokosöl, Olivenöl und Cupuaçubutter, um dein Haar rundum zu nähren und es mit Feuchtigkeit zu versorgen. Dazu kommt noch ihr unwiderstehlicher Duft nach Jasmin und Orangenblüten und du kannst dir sicher sein, Köpfe zu verdrehen. Zwischen den Fingern verreiben und im frisch gewaschenen Haar verteilen und einkneten.

Shampoo wie im Urlaub: Big

Die Website zum Big-Shampoo lockt mit Urlaubs-Feeling um 24,95 Euro. Hier erwartet euch ein Shampoo mit handgeerntetem Meersalz und Sägetang für Glanz, Weichheit und Volumen. Wer also so wie wir nicht gerade ein Meer vor der Haustüre hat, kann so das Auslangen finden – nicht nur mit dem Feeling, sondern auch mit dem Geruch, perfekt!

Während das Meersalz voluminöses, volles Haar zaubert, wird es durch Extra Vergine Kokosöl und proteinreichen Sägetang gleichzeitig herrlich weich. Zitrone und Limette bringen es zum Glänzen. Du brauchst nur eine kleine Menge davon, die du dir ins nasse Haar einmassierst und anschließend auswäschst.

Conditioner-Spray Super Milk

Auch hier lassen wir den offiziellen Text sprechen: Der Dreiklang aus pflegender Mandel-, Kokos- und Hafermilch macht das Haar geschmeidig und versorgt es mit Feuchtigkeit – ob unterwegs oder am dritten Tag nach dem Styling.

Frischer Zitronensaft sorgt für Glanz und natives Olivenöl extra nährt und schützt das Haar, ohne es zu beschweren. Es eignet sich auch hervorragend, um Waves, Locken und Coils für den nächsten Tag aufzufrischen – ab 21,95 Euro!

Duschgel: Honey I Washed The Kids

Liebling, ich habe die Kinder gewaschen? Ganz genau – Unmengen aus saftigem Honig, Lotusblüten- und Tigerlilienaufguss ergeben zusammen mit brasilianischer Orange und Bergamotte einen weichen, sirupartigen Regenguss.

Reichhaltiger Honig beruhigt, spendet Feuchtigkeit und reinigt die Haut, während du dich mit diesem süchtigmachenden, süßen Duschgel einseifst. Was kostet euch der Spaß? Geht man nach der Lush-Website des Produkts, dürft ihr ab 10,95 Euro mitmischen!

Eine Sleepy Body Lotion

Schlafprobleme? Schwebe in eine Traumlandschaft voller Blumen. Diese reichhaltige Bodylotion singt dir ein liebliches Schlaflied, beruhigende Lavendelblüten und besänftigendes Tonka Absolue wiegen dich ins Reich der Träume und umgeben dich mit einem verwöhnenden, malzigen Duft.

Cremige fair gehandelte Bio-Kakaobutter und feinstes Lavendelwasser kümmern sich liebevoll um deine Haut, ein Aufguss aus Haferflocken beruhigt und kühlt. Das sind die Zutaten, aus denen Träume gemacht sind. Traumhaft ist dabei auch der Preis: Ab 9,95 Euro könnt ihr entspannen!

Alles Schoko: Posh Chocolate Duschgel

Lass dich einhüllen von einer wunderbaren Begegnung aus reichhaltiger, reinigender Haselnussmilch und süßem Kakaopulver, warmem und beruhigendem Vanilleextrakt, zusammen mit viel feuchtigkeitsspendendem Glycerin. Kakaopulver verleiht dem Gel ein reichhaltiges Schokoladen-Aroma und macht die Haut geschmeidig.

Kannst auch du von Nüssen nicht genug bekommen? Dann bist du hier genau richtig. Lush lässt nämlich gemahlene, geröstete Haselnüsse in Wasser einweichen und kreiert so eine süße, beruhigende Milch für die Pflege deiner Haut. Ab 12,50 Euro werdet ihr selbst zu einer leibhaftigen Praline – das klingt doch mal richtig süß! Was ist da für euch dabei? Sagt es uns in den Kommentaren!