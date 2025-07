Ein neues Kapitel der Familienhotellerie: Cavallino Bianco kommt ans Meer

Mit dem Cavallino Bianco Caorle – Venezia entsteht ein zukunftsweisendes Projekt, das unternehmerische Vision mit innovativer Tourismusentwicklung vereint – mit 101 luxuriösen Suiten und rund 180 neuen Arbeitsplätzen für engagierte Mitarbeiter:innen.

Zwischen duftendem Pinienhain und dem glitzernden Meer beginnt in Caorle ein neues Kapitel italienischer Gastlichkeit. Nach dem internationalen Erfolg in St. Ulrich wächst das renommierte Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel – vielfach prämiert als eines der führenden Luxus-Familienhotels weltweit – nun stilvoll an der venezianischen Küste weiter. In bislang einzigartiger Weise verbindet das neue Resort exklusive Familienerlebnisse mit regionaler Verankerung und höchsten Qualitätsansprüchen – es schafft dabei nicht nur wertvolle Arbeitsplätze, sondern setzt auch kraftvolle Impulse für eine nachhaltige touristische Zukunft der Region. Mit Weitblick, Verantwortung und unverwechselbarem Stil.

Die Bauarbeiten für das Cavallino Bianco Caorle – Venezia schreiten zügig voran. Die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant. Ziel des Luxury Family Beach Resorts ist es, das preisgekrönte Konzept aus Gröden an die Adriaküste zu bringen: außergewöhnliche Gastfreundschaft für Familien, durchdachtes Design bis ins letzte Detail, maßgeschneiderte Services und eine Philosophie, die das ganzheitliche Wohlbefinden aller Familienmitglieder in den Mittelpunkt stellt – vom ersten Augenblick an.

In privilegierter Lage – direkt am feinsandigen Strand von Caorle – entsteht ein Urlaubsrefugium, das neue Maßstäbe im Familienurlaub definiert.

Das zukünftige Cavallino Bianco wird 101 großzügig geschnittene Suiten bieten – zwischen 48 und 118 m² groß, lichtdurchflutet, modern gestaltet und exakt auf die Anforderungen zeitgemäßer Familien abgestimmt. Jede Suite wurde so konzipiert, dass sie maximalen Komfort, Privatsphäre und Bewegungsfreiheit ermöglicht – ohne Kompromisse. Getrennte Schlafbereiche, zwei Bäder (eines davon kindgerecht), eine Pantryküche sowie eine private Terrasse mit Panoramablick auf die Adria zählen zur Grundausstattung. Design trifft Rückzugsort – in perfekter Balance.

Der Spa- und Wellnessbereich überzeugt nicht nur durch hochwertige Ausstattung, sondern auch durch eine wohltuende Atmosphäre: Beheizte Pools, Themensaunen, eine Beauty-Farm mit individuell abgestimmten Behandlungen sowie ein Infinity Sky Pool auf der Dachterrasse mit weitem Blick über das Meer laden zu Momenten der Regeneration, Ruhe und Achtsamkeit ein.

Ergänzt wird das Angebot durch eine vielfältige Gourmetwelt und eine fantasievoll gestaltete Spiel- und Entdeckerlandschaft für Kinder – mit viel Raum zum Toben, Staunen und Spielen.

Im Zentrum aller Überlegungen steht ein klar definiertes Ziel: Familien ein Urlaubserlebnis voller Lebensfreude, Komfort und bleibender Erinnerungen zu ermöglichen – in einer Umgebung, die zugleich entspannt und außergewöhnlich ist.

Das gesamte Projekt wird getragen von der Vision und Leidenschaft von Ralph A. Riffeser, CEO des Cavallino Bianco in St. Ulrich. Sein Anspruch: Auch an der Küste einen Ort zu schaffen, an dem Familienzeit als wahrer Luxus erfahrbar wird.

„Das Cavallino Bianco Caorle – Venezia ist weit mehr als ein Hotel – es ist ein Ort echter Verbindung zwischen Eltern und Kindern. Gemeinsame Zeit – als Paar, als Familie oder unter Kindern – ist der wahre Luxus unserer Gegenwart. Mit diesem Projekt möchten wir Familien einen Rückzugsort schenken, an dem sie Harmonie und tiefe Emotionen neu entdecken können“, so Ralph A. Riffeser.

Die Architektur des Resorts orientiert sich an der zeitlosen Eleganz venezianischer Paläste und integriert sich harmonisch in die umliegende Natur. Besonders eindrucksvoll ist die exklusive Strandlandschaft: Eine rund 50.000 m² große Fläche mit Cabanas, King-Size-Liegen, Kühlschränken und Spielzonen – exklusiv für Hotelgäste. Ein Ort der Freiheit unter der italienischen Sonne, an dem Familien ihren eigenen Rhythmus leben dürfen.

Schon heute gilt das Projekt als Meilenstein in der Entwicklung des Tourismus entlang der Adriaküste – mit dem klaren Anspruch, neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Familienfreundlichkeit zu setzen. Höchster Serviceanspruch, architektonische Sensibilität und eine tiefe Verbundenheit mit der Küste verschmelzen hier zu einem Resort-Erlebnis, das inspiriert – und bleibt. Das Cavallino Bianco Caorle – Venezia wird seine Gäste bis zu zehn Monate im Jahr empfangen – eine außergewöhnliche Gelegenheit für Familien, ihren Strandurlaub auch jenseits der klassischen Sommermonate zu genießen.