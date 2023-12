Ein neues Dead by Daylight-Spiel wird angekündigt

Ein Einzelspielerspiel, das im Dead by Daylight-Universum spielt, wird diese Woche bei den Game Awards gezeigt. Lest hier mehr!

Über das neue Spiel

Das Projekt, das Anfang dieses Jahres erstmals angekündigt wurde, ist eine Zusammenarbeit zwischen dem britischen Studio Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) und Canadian Dead by Daylight-Entwickler Behaviour Interactive. Der offizielle Dead by Daylight-Account neckte eine Enthüllung der Game Awards in einer am Mittwoch veröffentlichten Nachricht. “Wir sind offensichtlich alle Horror-Fans hier bei Supermassive und massive Fans von Dead by Daylight”, sagte Supermassive Games-Studiodirektor Steve Goss Anfang dieses Jahres. “Jetzt freuen wir uns, mit Behaviour an einem brandneuen interaktiven Einzelspieler-Story-Spiel zusammenzuarbeiten, das im schrecklichen Omniversum von Dead by Daylight spielt.“