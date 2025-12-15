Ein neues AAA-Spiel zu Alien wird entwickelt

Laut einem Insider Gaming-Bericht ist ein neues Spiel für das Alien-Franchise wieder in der Entwicklung. Was uns genau erwarten könnte, lest ihr gleich hier!

Mehr zum neuen Alien

Die Quellen des Berichts erwähnten, dass das Einzelspielerspiel in einer „verfallenden Raumstation“ als Arcade-Survival-Horror spielen wird, der mit „Shadow of the Tomb Raider mit Xenomorphs“ verglichen werden kann. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem Alien-Spiel hören, über das erstmals 2022 unter dem Codenamen „Marathon“ berichtet wurde. Laut Insider Gaming hat das Spiel mehrere Entwickler durchlaufen, ist aber in jüngerer Zeit bei Eidos Montreal gelandet, das Shadow of the Tomb Raider entwickelt hat und derzeit am bevorstehenden Fable-Neustart arbeitet. Der Bericht fügte hinzu, dass das Entwicklungsbudget des Spiels auf weniger als 75 Millionen Dollar erhöht wurde.

Ein schöner Sprung gegenüber dem ursprünglichen Budget von 30 Millionen Dollar von vor ein paar Jahren. Der Bericht von Insider Gaming stellte fest, dass sich das Spiel noch in der „frühen Entwicklung“ befindet, aber Ripley 8 enthalten könnte, den Mensch-Xenomorph-Hybriden, der zuerst in Alien Resurrection zu sehen war. Die Details und das Veröffentlichungsdatum des Spiels können sich noch ändern, aber die Quellen von Insider Gaming sagten, dass das Spiel „zu diesem Zeitpunkt an einem guten Ort“ sei und voraussichtlich 2028 auf allen Plattformen veröffentlicht wird. Warten wir’s ab – seid ihr Fans der Reihe und freut ihr euch auf so ein Game?