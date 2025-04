Ein neuer Story-Trailer für Doom: The Dark Ages wurde veröffentlicht

Der Trailer, der jüngst von Bethesda veröffentlicht wurde, konzentriert sich mehr auf die Handlung von Doom: The Dark Ages.

Über Doom: The Dark Ages

Entwickler id Software hat zuvor behauptet, dass Doom: The Dark Ages, das keinen Multiplayer-Modus haben wird und vollständig nur für Einzelspieler sein wird, einen stärkeren Fokus auf die Geschichte haben und sich der „Besten bisher“ rühmen wird. Das Spiel wird zwischen den Ereignissen von Doom 64 und dem Neustart von Doom (2016) stattfinden. Doom 64 endet damit, dass der Marine (wie der Protagonist damals bekannt war) beschließt, sich zu opfern, indem er in der Hölle bleibt, um zu verhindern, dass weitere Dämonen erscheinen.

Doom (2016) beginnt jedoch auf dem Mars mit dem Protagonisten, der jetzt als Slayer bekannt ist, der sich von einem Sarkophag befreit und eine Gruppe von Dämonen vernichtet. Es ist also möglich, dass Doom: The Dark Ages enthüllt, wie der Marine die Hölle verließ, wie er zum Slayer wurde und wie er sich in der Situation befand, die zu den Ereignissen von Doom (2016) führte. Der Action-Titel wird am 15. Mai auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheinen, und natürlich mit einer Tag-Eins-Version für den Xbox Game Pass.