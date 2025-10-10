Ein Minecraft Film 2 kommt am 23. Juli 2027 in die Kinos

Es ist offiziell, der Live-Action-Film Ein Minecraft Film bekommt einen Nachfolger, und er soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen.

Über Ein Minecraft Film 2

Wenn ihr die Post-Credits-Szene im Originalfilm gesehen habt, sollte dies wahrscheinlich keine Überraschung sein. Im ersten Film spielte Jack Black Steve, der von Jason Momoa und einer Crew von Außenseitern begleitet wurde, die die Aufgabe hatten, die Overworld vor der Piglin-Invasion zu retten. Zusammen mit dieser Ankündigung wurde auch eine Werbeaufnahme geteilt, die zwei Spitzhacken mit einem violetten Leuchten zeigt. Dies hat bereits zu Spekulationen über das End-Biom und alles, was damit zu tun hat, geführt. Es wurde auch bestätigt, dass Jason Hess zu den Minen zurückkehren wird, um Regie zu führen.