Eiersuche mit Lush: So bunt wird Ostern!

Lasst euch von der Lush-Osterkollektion in Frühlingsstimmung bringen. Woraus besteht die Produktauswahl?

Ostern zum Wohlfühlen mit Lush

Die limitierte Osterkollektion bringt mit fröhlichen Farben, verspielten Designs und unwiderstehlichen Düften jede Menge Frühlingslaune ins Badezimmer. Dabei steht Wohlfühlen im Vordergrund: Gönnt euch eine kleine Auszeit mit Lushs niedlichen Badebomben, kunterbunten Schaumbädern und pflegenden Duschprodukten oder probiert mit den Facial Gummy Washes mal was ganz Neues für eure Face Care-Routine aus. Egal ob spritzig-zitrisch oder cremig-pflegend: Da ist für jede Stimmung etwas mit dabei. Was sind unsere Highlights zwischen den Überraschungen zum Baden, der Körperpflege zum Vernaschen und der süßen Gesichtspflege?

Easter Bunny, Badebombe

12,- Euro pro Stück

Grapefruit, Vanille und ein Löffel Jelly sorgen für die Freuden des Frühlings! Genießt die Düfte der Saison mit diesem Hasen und seinem versteckten Shower Gummy.

Golden Egg, Badebombe

8,- Euro pro Stück

Lasst eure Sorgen einfach dahinschmelzen und diese süße und glänzende Badebombe im warmen Wasser zergehen. Und das ganz ohne Schatzsuche.

Sunny Side Up, Shower Gummy

10,- Euro pro Stück

Ein Duft, der gute Laune macht. Eine Formel, die an eurer Duschwand haftet. Ja, das Waschen mit diesem fruchtigen Shower Gummy ist so spaßig, wie es klingt!

Rockstar Rabbit, Seife

8,- Euro pro Stück

Dieser Rockstar Rabbit, was? Ja, er mag ab und zu verschwinden. Aber er ist immer bereit, aus dem Bau zu hoppeln, duftender denn je. Und bei jedem Comeback seift er sich mit dem cremigen, nach Vanille duftenden Schaum ein. Dieser Duft vergeht nie.

Baby Bear, Facial Gummy Wash

7,50 Euro pro Stück

Wer hat sich mit meinem Gummy gewaschen … und sieht dadurch super aus? Honig, beruhigendes Irisch Moos und Glycerin für Feuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Hautgefühl.

Das waren nur die Highlights, da sind noch wesentlich mehr Produkte mit von der Partie! Die Lush-Osterkollektion ist ab sofort sowohl online als auch in allen Lush-Shops erhältlich. Ist da etwas für euch dabei?