Edna bricht aus – Anniversary Edition Test (PS4): Schräg, bunt, überarbeitet

In Edna bricht aus – Anniversary Edition schlüpft ihr in die Haut einer jungen Dame. Das Point&Click-Adventure besticht mit knackigen Rätseln, lest mehr!

Die Story des Titels

Während sich die technischen Gegebenheiten als rundum verschönert präsentieren, ist der Plot unverändert geblieben. Nach wie vor geht es um die junge Edna, die sich zu Beginn des Spiels mit ihrem sprechenden Stoffhasen Harvey in einer gepolsterten Zelle wiederfindet. Durch ein Gespräch zwischen den beiden stellt sich heraus, dass wohl irgendjemand der Meinung ist, dass Edna irre ist. Dank Amnesie kann sich eure Protagonistin allerdings an nichts erinnern, und damit hat sie wie auch ihr als SpielerIn keine Ahnung, warum man hier in dieser Zelle sitzt.

Das führt dann auch schon zur namensgebenden Aufgabe von Edna bricht aus Anniversary Edition: Ihr müsst aus der Zelle entkommen, ein paar fiese Machenschaften entwirren und ganz nebenbei dahinter kommen, warum ihr überhaupt in dieser Zelle gelandet seid. Das Spiel experimentiert auch mit kleinen und großen Zeitsprüngen, ihr wechselt manchmal zwischen dem blauen Hasen Harvey und der jugendlichen Edna hin und her, und die Verschwörung gegen euch scheint allgegenwärtig.

Rätsel, Rätsel überall

In Edna bricht aus Anniversary Edition erwarten euch teils skurille Rätsel mit heftigem Humor. Nicht selten kommt es vor, dass ihr euch einfach durch die Hotspots klickt und versucht, Dinge miteinander zu kombinieren oder das starke Dialogsystem mit anderen Charakteren bis zum Abwinken zu benutzen. Der mit Abstand größte Punkt in diesem Game ist der Humor: Wenn er euch passt, seid ihr bis zum Schluss motiviert. Könnt ihr allerdings nichts mit dem humoristischen Geplänkel zwischen den Figuren anfangen, wird es schwer, hier länger zu spielen.

Denn so gut wie jede Kombination und jeder Fehlschlag wird mit einem eigenen Kommentar quittiert. Edna bricht aus Anniversary Edition lässt sich weitestgehend non-linear spielen, was auf der einen Seite gut funktioniert und auf der anderen Seite AnfängerInnen gnadenlos fordern bis überfordern kann. Die Denksportaufgaben treiben mitunter seltsame Blüten, und ab und zu schadet es nicht, eine Komplettlösung nebenbei liegen zu haben. Steht ihr allerdings darauf, alles selbst zu erforschen und manche Orte bis ins letzte Detail zu durchsuchen, könnt ihr darauf natürlich verzichten.

Die Technik des Spiels

Wie eingangs schon erwähnt hat sich an der Story und Erzählweise des Titels nichts geändert. Dafür wurde an der Technik gearbeitet, und das schlägt sich sowohl an der Optik wie auch bei der Steuerung nieder. Wahlweise dürft ihr das Game nämlich in aufpolierter Grafik (und 16:9-Bildformat!) spielen, was mit neuen Animationen und verbesserten Interfaces einher geht. Gerade auf der PS4 spielt sich Edna bricht aus Anniversary Edition überraschend gut, normalerweise wäre man bei einem Point-and-Click-Adventure doch lieber auf einem PC (auch auf Steam!) ansässig. Hier wird aber mit optional angezeigten Hotspots und der Verwendung der beiden Analogsticks sehr gut gearbeitet.

Die Steuerung des Spiels wird dank überarbeiteten Inventar- und Interaktionsmenüs auf ein neues Level gehoben. Gemeinsam mit der schön bunten Grafik und der massiven Anzahl an schrägen Sprachausgaben (ehrlich, es ist wirklich alles vertont!) erwartet euch hier ein ganz schönes Adventure. Zudem könnt ihr im Menü von Edna bricht aus Anniversary Edition jederzeit zwischen der Originalversion und dem HD-Remaster umschalten. Hier fühlen sich sowohl Fans des Originals als auch Rätsel-FreundInnen, die den Ableger verpasst haben, gleich heimisch!