Eddington ab 6.3.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich
Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Eddington erscheint am 6.3.2026 auf DVD und Blu-ray.
Was erwartet euch in Eddington?
Frühling 2020 in New Mexico. Die Pandemie hat auch die verschlafene Kleinstadt Eddington im Griff. Dort stehen sich der Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht. Als ein Mord die fragile Ordnung erschüttert, nimmt die Gewalt ihren Lauf.
Mit EDDINGTON setzt Ari Aster („Hereditary“, „Midsommar“, „Beau Is Afraid“) seinen kompromisslosen, stilistisch radikalen Weg fort und übersetzt gesellschaftliche Verwerfungen in packende Spannung. Der Film verbindet Thriller, Western-Elemente und düstere Satire zu einem intensiven, atmosphärisch dichten Filmerlebnis von außergewöhnlicher Kraft. Getragen wird der Genremix von einem hochkarätigen Star-Ensemble: Oscar®-Preisträger Joaquin Phoenix („Joker“, „Napoleon“) und Pedro Pascal („The Last of Us“, „The Fantastic Four: First Steps“) stehen sich in einem elektrisierenden Machtduell gegenüber. In Nebenrollen beeindrucken Oscar®-Preisträgerin Emma Stone („Poor Things“, „La La Land“), Oscar®-Nominee Austin Butler („Elvis“, „Dune: Part Two“) und Luke Grimes („Yellowstone“, „American Sniper“). EDDINGTON feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes und zählt zu den meistdiskutierten Genrearbeiten des letzten Jahres. Provokant, intensiv und visuell eindringlich – EDDINGTON ist ein cineastisches Highlight und ein Must-have für jede Filmsammlung.