Eddington ab 6.3.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – Eddington erscheint am 6.3.2026 auf DVD und Blu-ray.

Was erwartet euch in Eddington?

Frühling 2020 in New Mexico. Die Pandemie hat auch die verschlafene Kleinstadt Eddington im Griff. Dort stehen sich der Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht. Als ein Mord die fragile Ordnung erschüttert, nimmt die Gewalt ihren Lauf.