Ecovacs GOAT A1600 RTK Test: Ein Rasenmäher-Roboter für jeden Garten

Als der Postler bei mir klingelte und ich die gigantische Schachtel sah, traute ich meinen Augen im ersten Moment nicht ganz. Ist etwa der Mähroboter so riesig? Jein, er ist mit 68 x 46 x 31cm nicht gerade klein, aber es ist darüber hinaus einfach alles in einer Box verstaut: Die Ladestation, die Antenne, Kabel, Ersatzklingen und vieles mehr. Alles ist sehr stabil und geschützt verpackt, sodass nichts in der Schachtel herumkullert und vielleicht schon etwas beschädigt, bevor man überhaupt mit der Arbeit angefangen hat. Sehr gut finde ich auch, dass benötigtes Werkzeug, wie einen Imbusschlüssel zum Fixieren der Ladestation im Boden genau so enthalten sind, wie Ersatzklingen für den Mähroboter.

Ein Problem, dass offenbar nicht nur ich in meinem Test hatte sind Verbindungsprobleme und der Hinweis in der App, dass ich die Position der Basisstation oder der RTK-Antenne verschoben hätte. Egal was man dann klickt, diese Meldung kam immer wieder. Erst ein Neustart des Roboters half bei mir. Und auch beim manuellen Kartieren oder Mähen solltet ihr die Meldung von sechs Metern Maximalabstand zum Roboter ignorieren und besser maximal 3-4 Meter entfernt sein, weil sonst immer ein Hinweis erscheint, dass ihr zu weit weg seid. Ist jetzt nicht dramatisch, mir ist es doch öfter passiert.

Bleiben wir gleich bei der Navigation: Wie der Roboter den Garten sieht

Das Herzstück des Ecovacs GOAT A1600 RTK ist sein Navigationssystem. Hier arbeiten drei Haupttechnologien zusammen:

RTK (Real-Time Kinematic): Statt chaotisch herumzufahren oder einem unsichtbaren Kabel zu folgen, mäht der A1600 RTK in geraden, sauberen Bahnen. Das sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Schnitt. Dafür braucht die RTK-Antenne, die dem Roboter hilft, ein stabiles Signal zu empfangen, einen freien Blick zum Himmel und sollte deshalb nicht in der Nähe von Metall stehen.

LiDAR (Light Detection and Ranging): Der Roboter sendet kleine Lichtimpulse aus und misst, wie sie zurückkommen. So erstellt er ein detailliertes 3D-Bild seiner Umgebung und kann Hindernisse präzise erkennen.

KI-Kamera & ToF-Sensoren: Zusammen mit der Kamera und den „Time-of-Flight“-Sensoren (die messen, wie lange Licht für einen Weg braucht), kann der Roboter nicht nur Hindernisse erkennen, sondern sogar zwischen lebenden Dingen wie Tieren oder Menschen und festen Gegenständen unterscheiden. Das macht das Mähen sicherer für alle im Garten.

Auf die Plätze, fertig, Mäh! Das Mäh-Ergebnis

Der Ecovacs GOAT A1600 RTK wird für seine tolle Mähleistung und sein Tempo gelobt. Mit bis zu 200 Quadratmetern pro Stunde und einer Schnittbreite von 33 cm ist er ein schneller Mähroboter. Die Mähgeschwindigkeit kannst du übrigens über die App anpassen, von 0,4 m/s bis 0,7 m/s, je nachdem, wie schnell er sein soll.

Das Ergebnis auf dem Rasen war in meinem Test top, und das obwohl mein Garten alles andere als eine Leichtigkeit ist. Bäume mitten in der Wiese, ein Spielturm mit Schaukel und Steigungen. Der Roboter mäht in geraden, systematischen Bahnen, was zu einem „sauberen Schnittbild“ führt und Zeit spart. Besonders clever: Er ändert jede Woche automatisch die Mährichtung. So entstehen keine unschönen Fahrspuren, der Rasen wird geschont und sieht am Ende „gleichmäßig und professionell“ aus, fast wie ein Fußballplatz. Ich muss gestehen, ich musste mit dem Trimmer hie und dar noch etwas nachmähen (vor allem in Bereichen, mit ordentlicher Steigung und rund um die Blumenbeete), aber Probleme, die manche Nutzer:innen im Internet ansprechen, konnte ich nicht sehen. So soll die Kante nicht sauber erledigt werden und die Schnitthöhe (bei verschiedenen Grashöhen) unterschiedlich sein. Beides kann ich nicht bestätigen.

Orientierung im Garten: Wie präzise ist er wirklich?

Der Ecovacs GOAT A1600 RTK soll mit seinem RTK-System „extrem präzise“ navigieren können, mit einer Genauigkeit von ±2 cm. Und tatsächlich, er fährt sehr systematisch und gerade, was das Mähen effizient macht. Er hält sich zuverlässig an die eingezeichneten Flächen und meistert sogar beeindruckende Steigungen von bis zu 50 %. Das zeigt, wie leistungsfähig sein Navigationssystem ist, wenn es um die Abdeckung der Fläche und das Anpassen an das Gelände geht. Er lies vor allem im ersten Test, bei dem ordentlich viel Wind war, so manche Spur stehen, aber diese hat er auch genau so in der App notiert und später korrigiert. Ebenso die Kanten, die er bei mir am Ende des Mährvorgangs nochmals nachgebessert hat.

Wo der Roboter stolpert: Kleine Hindernisse und Schattenseiten

Trotz all der fortschrittlichen Sensoren (KI-Kamera, 3D-ToF-Sensor und LiDAR) gibt es in der Praxis ein paar Schwächen, besonders bei der Erkennung kleinerer Hindernisse. Kleine Dekoartikel, flaches Spielzeug oder Ähnliches werden nicht immer zuverlässig erkannt. Die visuelle Erkennung funktioniert außerdem besser, wenn das Gras kürzer ist. Das bedeutet: Du musst deinen Rasen vor dem Mähen sorgfältig von kleinen Gegenständen befreien, um Schäden am Roboter oder an den Objekten zu vermeiden. Die Erwartung, dass ein „smarter“ Roboter alle Hindernisse von allein umfährt, wird hier leider nicht ganz erfüllt. Größere Objekte wie einen Spielturm, einen Strauch oder eine Regentonne umkurvt er allerdings gekonnt. Weiters konnte ich feststellen, dass er in den Abendstunden, wenn die Bäume weitere Schatten werfen, nicht mehr ganz so exakt unterwegs ist, sondern leichte Spurabweichungen hat. Behaltet das beim Erstellen des Zeitplans im Hinterkopf. Schmale Passagen sind kein Problem, er kommt durch, solange er in etwa 80cm hat, doch braucht der Gartenhelfer hierfür oft ein paar Anläufe und wirkt ab und an etwas „Lost in Space“. Das ist aber für mich kein Problem, denn in der Regel schaue ich dem Roboter beim Navigieren ja nicht zu, sondern bin happy, wenn das Endergebnis passt und das tat es in meinen Tests.

Digitales Kommandozentrum: Die App

Die Steuerung erfolgt hauptsächlich über die Ecovacs HOME App, die von User:innen im Netz oft als „hervorragend“, „übersichtlich“ und „intuitiv“ beschrieben wird. Die App bietet dir viele Möglichkeiten, den Roboter an deine Bedürfnisse anzupassen. Du kannst live zusehen, wie er mäht, detaillierte Karten verwalten, Mähzonen planen und Mähzeiten sowie Schnitthöhen einstellen. Die App hilft dir auch bei der ersten Einrichtung mit Videos und Bildern. Die Möglichkeit, mehrere Mähzonen und „Sperrzonen“ festzulegen, wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Mein Eindruck ist, dass man sich schnell zurecht findet und alles soweit klappt. Einzige Mankos sind die Verbindungsissues, die zuvor schon erwähnt hatte.