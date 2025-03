EcoFlow auf der Energiesparmesse Wels 2025 – die Solar-Revolution beginnt jetzt!

Wir waren auf der Energiesparmesse Wels, um EcoFlow und die Produkte fürs Jahr 2025 zu betrachten. Lest hier mehr!

Über EcoFlow

EcoFlow, 2017 von Drohneningenieuren in Shenzhen gegründet, vereint stationäre und mobile Energielösungen in einem einzigen Technologieökosystem. Dieses basiert auf gemeinsamen Plattformen wie der LFP-Batteriechemie, dem X-Core-Lademanagement und einer einheitlichen App-Steuerung. Während das PowerOcean-System mit modularer Solarstromspeicherung (bis 45 kWh) und Notstromfunktion Haushalte energieautark macht, bieten die Delta– und River-Serien mobile Hochleistungsstromversorgung (bis 12 kWh) für Outdoor- und Notfälle – beide Anwendungsbereiche profitieren von Synergien in Entwicklung, Fertigung und Smart-Home-Integration (z.B. Tibber-Energiemanagement, Matter-Protokoll). Zur offiziellen Website des Herstellers geht es übrigens hier entlang!

Durch Cross-Selling-Strategien adressiert das Unternehmen Zielgruppenüberschneidungen wie Vanlife-Fans, die dieselben Geräte (z.B. Delta Pro 3) sowohl als Heimbackup als auch mobile Powerstation einsetzen, unterstützt durch standardisierte Garantien, skalierbare Recyclingprozesse und zukunftsorientierte Zertifizierungen (5-Sterne-SGS), die technologische Einheitlichkeit trotz unterschiedlichster Anwendungsszenarien sicherstellen. Zudem muss man hervorheben, dass EcoFlow trotz seines technologischen Vorsprungs und der hohen Verarbeitungsqualität, die dem Unternehmen sogar deutsche Preisauszeichnungen einbrachte, leistbare Produkte auf den Markt bringt. Auf der Energiesparmesse Wels könnt ihr nun die folgenden Geräte näher unter die Lupe nehmen:

PowerOcean

Der EcoFlow PowerOcean ist ein modulares 3-Phasen-Solarbatteriesystem für Privathaushalte, das bis zu 45 kWh Speicherkapazität bietet und sich nahtlos in bestehende Solaranlagen integrieren lässt. Es kombiniert hohe Effizienz, Notstromfunktion und IP65-Schutz für Außenmontage. Zielgruppe sind alle Hausbesitzer*innen, die Energieautarkie anstreben, insbesondere in ländlichen Regionen oder bei häufigen Stromausfällen. Die Kosten beginnen bei rund 3.300,- Euro für ein 10-kWh-System, wobei hier die modulare Erweiterungsmöglichkeit zu erwähnen ist. Denn ganz nach dem „try it out“-Prinzip könnt ihr klein beginnen, um zu sehen: Erfüllt das Produkt überhaupt meine Erwartungen, und was sind meine tatsächlichen Verbrauchszahlen? Da könnt ihr nach Bedarf dann auf- und nachrüsten, ganz, wie es euch beliebt.

Zur EcoFlow Pro App

Die EcoFlow Pro App ermöglicht die Überwachung und Steuerung des PowerOcean-Systems via Smartphone oder Webportal, inklusive Echtzeitdaten zu Solarertrag, Verbrauch und Batteriestatus. Sie richtet sich sowohl an Installateure für die Erstinstallation als auch an Endnutzer zur Optimierung des Energieflusses. Die App ist kostenlos für iOS und Android-Geräte erhältlich.

Über die Delta -Serie

Die Delta-Reihe umfasst tragbare Powerstations wie die Delta 2 (1.024 Wh) und Delta 2 Max (2.048 Wh), die mit Solarladung, Notstromfunktion und hoher Ausgangsleistung (bis 2.400 W) überzeugen. Zielgruppe sind Outdoor-Fans, Camp-Anwendungen und Haushalte als Backup-Lösung. Preise reichen von 666,- Euro für die Delta 2 bis hin zu 3.469,- Euro für die Delta Pro 3 in ihrer Vollausbaustufe mit entsprechender Leistung.

Die River -Serie

Die kompakten River-Powerstations (z. B. River 3 mit 245 Wh) bieten tragbare Energie für Kleingeräte wie Smartphones oder Kühlboxen, ideal für Camping und Roadtrips. Mit X-Boost-Technologie unterstützen sie auch Geräte bis zu 600 W. Die Preise liegen zwischen 229,- Euro für die River 2 und 599,- Euro für die River 3 Max-Lösung.

Da war noch was: Glacier

Der EcoFlow Glacier ist eine 3-in-1-Kühl-Gefrier-Kombination mit integrierter Eismaschine (18 Eiswürfel in 12 Minuten) und 38 Liter Fassungsvolumen. Zielgruppe sind Camper*innen und Vanlife-Enthusiasten. Die Kosten betragen ab 799,- Euro ohne Zusatzakku bis 1.199,- Euro für die All-in-one-Komplettsets.

Power on the go: Rapid Powerbank

Die Rapid Powerbank bietet kabelloses Qi2-Laden (15 W) und integriertes USB-C-Kabel (65 W) in kompaktem Design. Mit 5.000 oder 10.000 mAh Kapazität richtet sie sich an alle, die iPhones oder Laptops unterwegs laden. Die Preise starten bei 59,90 Euro für die 5.000-mAh-Version.

Was haltet ihr vom Angebot von EcoFlow – ist da etwas Passendes für euch dabei? Überzeugt euch selbst auf der Energiesparmesse Wels 2025, oder sagt es uns in den Kommentaren!