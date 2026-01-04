Echtes Landleben inmitten der Skigebiete des Zillertals: Chalets und Ferienwohnungen am Schustererhof

Die Landschaft präsentiert sich weiß verschneit und die Ruhe der Natur wirkt wie Balsam für die Seele. Nach euren Abenteuern im Schnee dürft ihr es euch in der warmen Stube besonders gemütlich machen. Als Gäste der Zillertaler Hofchalets erlebt ihr authentisches Landleben am Bauernhof, könnt regionale Köstlichkeiten genießen und habt unzählige Möglichkeiten, die Winternatur im Zillertal für euch zu entdecken.

Im sonnigen Herzen des Zillertals liegt der Schustererhof. Drei exklusive Chalets sowie zwei neu renovierte Ferienwohnungen im zweihundert Jahre alten Bauernhaus bieten euch die perfekte Kombination aus Privatsphäre, alpinem Lebensgefühl und echtem Tiroler Dorfleben. Nur fünf Minuten von den Pisten des Top-Skigebiets Kaltenbach-Hochfügen entfernt, sind die Unterkünfte der ideale Ausgangspunkt für alle Skifahrer:innen, Rodler:innen oder Schneeschuhwanderer:innen. Statt lautem Après-Ski dürft ihr hier Gemütlichkeit und Beschaulichkeit als wohltuendes Urlaubsgefühl erfahren.

Historischer Bauernhof trifft auf exklusive Chalets

In den bis zu 90 Quadratmeter großen Chalets könnt ihr alpinen Luxus mit zwei Schlafzimmern, eigener Küche und Terrasse sowie Infrarotsauna und Hot Spring Whirlpool genießen. Während ihr euch entspannt, reicht euer Blick über verschneite Wiesen bis hin zu den Berggipfeln. Alle kleinen und großen Urlauber:innen dürfen von den hofeigenen Köstlichkeiten schwärmen: Eier von glücklichen Hühnern, frische Milch, Speck und Käse haben ihren Ursprung direkt am Schustererhof. Ihr könnt den Frühstücksservice nutzen, der euch die morgendlichen Leckereien direkt an die Chalettür bringt, oder euch im neuen Hofladen verwöhnen lassen. Für ganz besondere Momente dürft ihr euch frisch zubereiteten Kaiserschmarrn sogar direkt ins Chalet servieren lassen.

Egal, ob ihr euch zu zweit in die Zillertaler Hofchalets zurückzieht, mit der ganzen Familie kostbare Zeit verbringt oder euch mit euren besten Freund:innen trefft – hier findet ihr Platz für alle. Dank der Parkplätze direkt vor den Chalets könnt ihr eure An- und Abreise besonders bequem gestalten.

Ruhe und exklusives Skivergnügen perfekt kombiniert

Die Zillertaler Hofchalets liegen im idyllischen Dorf Stumm. Im Winter dürft ihr den kostenlosen Skibus nutzen, der alle Wintersportbegeisterten schnell ins nahe Skigebiet Hochzillertal bringt. Dort könnt ihr über 90 Pistenkilometer erkunden. Während die Kinder in der Skischule von erfahrenen Skilehrer:innen die richtige Technik erlernen, dürft ihr als Eltern entspannt eure Abfahrten genießen. Für alle kleinen Gäste, die noch nicht auf Skiern stehen, bietet der Zwergerl-Club eine tolle Betreuung an. Auch abseits der Pisten könnt ihr rasanten Rodelspaß auf Naturrodelbahnen erleben oder die Stille im Tal bei Winterwanderungen genießen.

Wo euer Urlaub nach Heu duftet

In den Zillertaler Hofchalets könnt ihr das Leben auf dem Bauernhof hautnah miterleben. Vom Melken der Kühe bis hin zum Kontakt mit den vielen anderen Tieren gibt es für euch viel zu entdecken. Die Gastgeber:innen erwarten euch mit echter Tiroler Gastfreundschaft. Wie die Familie Pölzl betont, dürft ihr euch hier schnell wie zu Hause fühlen. Urlaub bedeutet hier für alle Besucher:innen weniger Geschwindigkeit und mehr Lebensfreude. Ob ihr eine besinnliche Adventszeit erleben wollt oder den sportlich-alpinen Winter sucht – in diesen liebevoll eingerichteten Unterkünften könnt ihr eure ideale Auszeit in den Bergen gestalten.